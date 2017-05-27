Гужва о том, почему власти выгодны языковые квоты на ТВ

Введение языковых квот выгодно действующей власти, так как это отвлечет общественность от куда более важных тем, уверен журналист Игорь Гужва.

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"Вместо того, что объяснять обществу моменты по пенсионной реформе земельной реформе, по ликвидации упрощенной системы налогообложения, что также стоит в планах правительства по согласованию с МВФ, нам выбрасывают вот эти вот ложные смыслы, чтоб мы друг друга обвиняли в работе на страну-агрессора", — сказал Гужва в эфире телеканала NewsOne.

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По его словам, что тема введения языковых квот на телевидении "никакого отношения к вопросу национальной безопасности не имеет".

Напомним, Верховная Рада ранее приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке.