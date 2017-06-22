СБУ проводит обыски в редакции сайта "Страна"

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В помещении офиса интернет-издания "Страна.ua" проходит обыск, работа редакции заблокирована, сообщил главред издания Игорь Гужва.

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"У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу. Подробности позже", — написал Гужва на своей странице в Facebook.

В свою очередь заместитель главного редактора Светлана Крюкова сообщила подробности. "Наш ньюс-рум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри три сотрудника редакции и кролик, в том числе главный редактор Игорь Гужва. Причина — пока не ясно", — написала она в Facebook.

Facebook Svetlana Kryukova Обыск в офисе интернет-издания "Страна"

Ранее "Страна" сообщала, что против главного редактора издания Игоря Гужвы фабрикуется новое уголовное дело.

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В четверг, 22 июня, "Страна" со ссылкой на источники в МВД заявила, что за подозреваемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько и Денисом Полищуком накануне преступления велось наружное наблюдение.