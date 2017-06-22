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    Общество

    СБУ проводит обыски в редакции сайта "Страна"

    Тема:

    Неугодные СМИ. Обыски в "Стране" и задержание Гужвы (49)

    (обновлено: )21411
    По словам заместителя главного редактора издания Светланы Крюковой, обыск проводит коло 20 сотрудников СБУ; здание бизнес-центра закрыто на вход.
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Facebook Svetlana Kryukova

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В помещении офиса интернет-издания "Страна.ua" проходит обыск, работа редакции заблокирована, сообщил главред издания Игорь Гужва.

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    "У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу. Подробности позже", — написал Гужва на своей странице в Facebook.

    В свою очередь заместитель главного редактора Светлана Крюкова сообщила подробности. "Наш ньюс-рум в одну комнату оккупировали сотрудники СБУ. Около 15-20 человек. Здание бизнес-центра закрыто на входе. Внутри три сотрудника редакции и кролик, в том числе главный редактор Игорь Гужва. Причина — пока не ясно", — написала она в Facebook

    Facebook Svetlana Kryukova
    Обыск в офисе интернет-издания "Страна"

    Ранее "Страна" сообщала, что против главного редактора издания Игоря Гужвы фабрикуется новое уголовное дело. 

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    В четверг, 22 июня, "Страна" со ссылкой на источники в МВД заявила, что за подозреваемыми в убийстве журналиста Олеся Бузины Андреем Медведько и Денисом Полищуком накануне преступления велось наружное наблюдение.

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