наверх
26.06.201703:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Залог за Гужву внесут в понедельник - Лукаш

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (123)

    11
    По словам адвоката Елены Лукаш, в понедельник, 26 июня, за главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву будет внесен залог, и в самое ближайшее время он будет на свободе.
    Главный редактор Страны Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    facebook.com/Lukash.ua

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Залог за подозреваемого в вымогательстве главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву внесут 26 июня, сообщила адвокат Гужвы Елена Лукаш в Facebook.

    Читайте также: Ермолаев: атака на "Страну.ua" — акция устрашения

    "Уже завтра будет внесен залог, и в самое ближайшее время он будет на свободе", — написала Лукаш.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Главный редактор "Страны" Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    Дело Гужвы. Арест
    Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против