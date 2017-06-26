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    Общество

    За Гужву внесли залог

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (127)

    (обновлено: )17030
    По словам адвоката, залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой: "Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО... Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе".
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    strana.ua

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Адвокат Елена Лукаш сообщила, что в понедельник был внесен залог за арестованного главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву.

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    По ее словам, вскоре он будет на свободе.

    "Залог за Игоря Гужву внесен Светланой Крюковой. Самого Игоря вывезли в Лукьяновское СИЗО. Вывезли, зная о залоге… Дождемся подтверждения казначейства, и совсем скоро Игорь будет на свободе", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    facebook.com/Lukash.ua
    Пост Елены Лукаш на Facebook

    В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен, его подозревают в вымогательстве.

    На минувшей неделе Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств. Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

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