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    Политика

    "Оппоблок" потребовал немедленно освободить Гужву

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (131)

    (обновлено: )7120
    Партия обращается к журналистским и правозащитным организациям с призывом поддержать требование к власти. Политсила возмущена, что Госказначейство в течение дня "не заметило перечисленный залог".
    Игорь Гужва
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" требует немедленного освобождения из-под стражи главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, за которого внесен залог, говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте партии.

    По информации адвокатов, Гужве придется провести еще одну ночь в СИЗО из-за длительного зачисления залога, внесенного за него в понедельник для освобождения из-под стражи.

    Адвокат, партнер юридической компании Юскутум Денис Овчаров.
    Денис Овчаров, facebook
    Дело Гужвы. Такого в уголовной практике еще не было - адвокат

    "Оппозиционный блок" требует немедленно освободить Игоря Гужву из-под стражи. Несмотря на внесенный залог, власть отказывается выпустить главного редактора издания "Страна.ua" из СИЗО. Мы обращаемся к журналистским и правозащитным организациям с призывом поддержать наше требование к власти. Госказначейство в течение дня не заметило перечисленный залог, а Госсудебная администрация не успела подписать необходимую для освобождения справку потому, что власть не хочет выпускать главреда "Страны" на свободу", — заявляет партия.

    Ранее Гужва был задержан в Киеве по подозрению в том, что вымогал деньги у депутата "Радикальной партии" Дмитрия Линько. По утверждению правоохранителей, журналист требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на политика, Генпрокуратура сообщила о наличии видео- и аудиодоказательств.

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    Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов). В понедельник за Гужву внесли залог, после чего он должен выйти из СИЗО.

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