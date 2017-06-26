Хроника 25 июня: интервью Порошенко, "мусорное" вече во Львове, залог для Гужвы

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 25 июня, президент Петр Порошенко дал интервью украинским телеканалам, рассказав об итогах визита в США и о ситуации на Донбассе, редакция издания "Страна.ua" объявила сбор залога для освобождения главреда Гужвы, а суд запретил ГПУ проверять е-декларацию нардепа Ляшко. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Интервью Порошенко украинским каналам

Вечером 25 июня президент Петр Порошенко дал интервью трем украинским каналам, рассказав об итогах визита в США и о ситуации на Донбассе. В частности президент сообщил, что в ходе поездки в США не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении Киеву оружия. Однако гарант анонсировал приезд в Киев представителей Администрации США, НАТО и ООН. К тому же по словам Порошенко, Украина будет иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля из США.

В Донецке остановил работу металлургический завод

В Донецке приостановил работу металлургический завод из-за отсутствия солярки. По информации местных СМИ, ссылающихся на слова источника, предприятие не работает уже неделю. Отмечается, что солярка необходима для работы тепловозов, которые перевозят сырье и готовую продукцию. Из-за сложившейся ситуации заводские печи функционируют в дежурном режиме.

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Редакция издания Гужвы объявила сбор залога для освобождения главреда

В воскресенье, 25 июня, редакция интернет-газеты "Страна.ua" объявила о сборе 544 тысяч гривен залога для главного редактора издания Игоря Гужвы, которого Шевченковский суд арестовал на 60 дней. О краудфандинге сообщила заместитель редактора Светлана Крюкова на своей странице в Facebook. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

Городское вече во Львове

В центре Львова состоялось общегородское вече. Его накануне созвал городской голова Андрей Садовый. На площади перед Ратушей львовяне собрались с единственным требованием: снять мусорную блокаду Львова, в которой город живет уже больше года. Никаких конкретных предложений или решений на вече озвучено не было. После скандирований в адрес городских властей "Позор!", участники вече исполнили Государственный гимн Украины и разошлись.

Суд запретил ГПУ проверять е-декларацию Ляшко

Печерский райсуд Киева отказал Генпрокуратуре в проведении внеплановой проверки информации об уплате налогов и сборов народного депутата и лидера Радикальной партии Олега Ляшко. В ходатайстве прокурор написал, что 30 января против Ляшко было открыто уголовное дело по ч. 3 ст.212 УК Украины (Уклонение от уплаты налогов, сборов).

Европейская автобусная компания отказывается возить украинцев по безвизу

Европейская автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию украинцам, планировавшим воспользоваться безвизовым режимом, у которых были при себе биометрические паспорта. Об этом сообщила Ольга Ленц в Facebook, приведя фотодоказательство – билет с записью об отказе. Согласно сообщению, в автобус не пустили 12-летнюю пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы.

В Николаеве Савченко забросали яйцами

В Николаеве 25 июня во время встречи народного депутата Надежды Савченко с местными жителями нардепа забросали яйцами, после чего началась потасовка. В ходе выступления к Савченко подошел бывший участник АТО и спросил, сколько ребят погибло из-за нее на Донбассе, а также заявил, что депутат врет. После этого в Савченко полетели яйца и завязалась драка. Полицейские задержали мужчину, который бросался яйцами, после чего завязалась вторая драка, в попытке освободить активиста.

Украина и Польша запустят несколько транспортных коридоров в Карпатах

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с маршалком польского Сейма Мареком Кухцинским перспективы реализации нескольких инфраструктурных проектов. Парубий напомнил, что в изменениях в госбюджет правительство предложило предусмотреть средства на ветку от Львова до Винницы и Одессы, которая должна сочетаться с базовой веткой Via Carpatia идущей с юга на север.

CNN вводит правила, касающиеся освещения российской тематики

Телеканал CNN после удаления статьи о "связях" команды президента США Дональда Трампа с российским фондом вводит новые жесткие ограничения, касающиеся освещения российской тематики, сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на письмо внутреннего пользования телеканала. Новые ограничения будут действовать не только для CNNMoney, отмечает портал.

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Судно со 150 туристами затонуло в Колумбии

По меньшей мере 9 человек погибли после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии. Кроме того, шеф полиции Колумбии сообщил, что 30 человек пропали без вести. Те, кому удалось спастись, сообщили местным СМИ, что судно под названием El Almirante было перегружено и ни у кого из находившихся на борту не было спасательных жилетов.

Трагедия в Пакистане: сгорели 150 человек

В результате возгорания опрокинувшегося бензовоза на востоке Пакистане погибли 148 человек. Местные жители собрались у опрокинувшегося бензовоза, чтобы собрать горючее, которое из него вытекло на трассе. По словам очевидцев, некоторые люди курили сигареты, что и могло спровоцировать возгорание. Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины.

В Украине в последнее воскресенье июня молодые люди отмечают День молодежи. В этом году праздник пришелся на 25 июня. При этом в мире существует много похожих праздников. В частности Международный день молодежи отмечают ежегодно 12 августа. Также есть Всемирный день молодежи, который в 1945 году утвердили на съезде Всемирной федерации демократической молодежи. Для этого праздника датой празднования установили на 10 ноября.