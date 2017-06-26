Дмитрий Линько, кто ты? Тернистый путь от милиционера до революционера

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Главреда "Страны" Игоря Гужву обвиняют в вымогательстве $20 тысяч у нардепа "Радикальной партии" Дмитрия Линько.
По словам Линько, редакция издания "Страна.ua" требовала от него денег за неразмещение некоторых компрометирующих материалов.
Гужва это отрицает и утверждает, что дело сфабриковано. По его словам, все было наоборот — в середине мая на него вышли некие люди с предложением снять с сайта материал о конфликте советника главы МВД Ильи Кивы и нардепа от "Радикальной партии" Линько, но он отказался.
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РИА Новости Украина собрала все, что известно о депутате Дмитрие Линько, и в каких скандалах он был замешан.
От милиционера до нардепа
Из биографии известно, что нардепу Дмитрию Линько 29 лет. Он уроженец города Кропивницкий, родился 14 июля 1987 года.
В 2008 году окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко.
Линько бывший милиционер, также входил в добровольческий батальон "Шахтерск", созданный Олегом Ляшко.
В 2014 году возглавил христианский батальон "Святая Мария".
На досрочных выборах в 2014 году прошел в Раду под №20 от "Радикальной партии" Олега Ляшка. С ноября 2014 года народный депутат VIII созыва, член комитета ВР по вопросам транспорта.
Примечательно, что судя по е-декларации за 2016 год, Линько за свое депутатство накопил 270 тысяч гривен, 17 тысяч долларов и 2 тысячи евро.
Скрывался в Индии, участвовал в революции в Египте
Примечательно, что в биографии Линько на Википедии также говорится, что он — один из организаторов правого марша УПА 18 октября 2008. Тогда Дмитрия Линько и еще восьмерых активистов задержали и открыли против них уголовные дела по факту массовых беспорядков.
В 2010 году после марша в честь Максима Чайки (украинский студент, активист "Сич", убийство которого в апреле 2009 года в Одессе получило значительный резонанс) был задержан вместе с российским политэмигрантом Алексеем Макаровым, якобы за нападение на офис политика Игоря Маркова. После суда, который отпустил активистов, милиция снова попыталась арестовать Дмитрия и Алексея. Но Линько удалось бежать, а Макарова посадили на 1,5 года.
После этого Дмитрий Линько покинул страну и некоторое время скрывался в Индии.
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В 2011 году Дмитрий Линько вместе со своим другом Алексеем Середюком поехали в Каир, чтобы принять участие в египетской революции, в результате которой пал режим Хосни Мубарака. А спустя два года, в 2013 году, Линько уже принимал участие в массовых акциях протеста в Стамбуле против премьера Реджепа Эрдогана.
В 2013 году Линько под Администрацией президента вместе с другими активистами штурмовал на бульдозере Банковую. После этого он был объявлен в розыск.
В период Революции Достоинства Линько возглавил сотню "Иисуса Христа", бойцы которой принимали активное участие в событиях на ул. Грушевского в январе 2014 года и на ул. Институтской в феврале.
С началом АТО на Донбассе Линько принимал участие в боевых действиях в составе батальона "Азов", а позже — в составе батальона "Шахтерск". После расформирования "Шахтерска" стал командиром вновь созданного батальона "Святая Мария".
В каких скандалах замечен?
Как пишут СМИ, Линько также фигурировал не в одном скандале. Так, в апреле 2007 года он вылил ведро фекалий на лидера общественной организации "Единое Отечество" в Одессе Валерия Каурова.
В январе 2015 года Дмитрий Линько сознался, что является инициатором нападения на главу партии КПРФ Геннадия Зюганова и его первого зампреда Ивана Мельникова в Страсбурге. Линько облил российского политика краской и дал пощечину.
В сентябре 2015 года имя Дмитрия Линько фигурировало в деле однопартийца Игоря Мосийчука. В представлении Генпрокуратуры говорилось, что Линько вместе с Мосийчуком в декабре 2014 года "вмешивались в деятельность суда, угрожали судье применением физической силы".
По материалам из открытых источников интернет