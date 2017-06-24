Гужва не может быть арестован, он обязательно выйдет на свободу - Кузьмин

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Преступление, в котором подозревается главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, не является насильственным, а значит суд не имеет права его арестовать без права внесения залога, заявил бывший первый заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

"Игорь Гужва не может быть арестован, он обязательно выйдет на свободу и сможет продолжить свою профессиональную журналистскую деятельность", — подчеркнул он в своем комментарии в Facebook.

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Кузьмин отметил, что подозрение, предъявленное прокурором, означает лишь то, что какой-то конкретный прокурор подозревает кого-либо в совершении преступления.

"Это не доказательство вины подозреваемого. Это не приговор суда, имеющий силу Закона на всей территории Украины. Так называемая "пiдозра" — это личное мнение прокурора. Как, к примеру, заявление подозреваемого о собственной невиновности – это личное мнение подозреваемого. Процессуальная значимость этих двух документов одинаковая. Нужно с пониманием относиться к прокурорским "пiдозрам" и не паниковать, ведь прокуроры могут и добросовестно заблуждаться, и выполнять незаконные приказы начальства… А, учитывая отсутствие юридического образования у генпрокурора и министра МВД, требовать юридических знаний от их подчиненных было бы наивным", — написал экс-замгенпрокурора.

Facebook Рената Кузьмина Комментарий Рената Кузьмина о "деле Гужвы"

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.