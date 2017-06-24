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    Общество

    Гужва не может быть арестован, он обязательно выйдет на свободу - Кузьмин

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (98)

    (обновлено: )10501
    По словам бывшего первого заместителя генерального прокурора, подозрение, предъявленное прокурором Игорю Гужве, означает лишь то, что какой-то конкретный прокурор подозревает кого-либо в совершении преступления.
    Ренат Кузьмин
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Преступление, в котором подозревается главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва, не является насильственным, а значит суд не имеет права его арестовать без права внесения залога, заявил бывший первый заместитель генерального прокурора, адвокат Ренат Кузьмин.

    Причины задержания Гужвы и обысков в Стране. Мнение эксперта. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Причины задержания Гужвы и обысков в "Стране". Мнение эксперта

    "Игорь Гужва не может быть арестован, он обязательно выйдет на свободу и сможет продолжить свою профессиональную журналистскую деятельность", — подчеркнул он в своем комментарии в Facebook.

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    Кузьмин отметил, что подозрение, предъявленное прокурором, означает лишь то, что какой-то конкретный прокурор подозревает кого-либо в совершении преступления.

    "Это не доказательство вины подозреваемого. Это не приговор суда, имеющий силу Закона на всей территории Украины. Так называемая "пiдозра" — это личное мнение прокурора. Как, к примеру, заявление подозреваемого о собственной невиновности – это личное мнение подозреваемого. Процессуальная значимость этих двух документов одинаковая. Нужно с пониманием относиться к прокурорским "пiдозрам" и не паниковать, ведь прокуроры могут и добросовестно заблуждаться, и выполнять незаконные приказы начальства… А, учитывая отсутствие юридического образования у генпрокурора и министра МВД, требовать юридических знаний от их подчиненных было бы наивным", — написал экс-замгенпрокурора.

    Facebook Рената Кузьмина
    Комментарий Рената Кузьмина о "деле Гужвы"

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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