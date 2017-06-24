Линько: изданием Гужвы руководят непосредственно из Москвы

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российская власть непосредственно финансирует и руководит интернет-ресурсом "Страна.ua", главным редактором которого является Игорь Гужва, заявил народный депутат от фракции "Радикальная партия" Дмитрий Линько.

По его словам, "главным в антиукраинской деятельности издания является источник финансирования". Нардеп высказал мнение, что российская власть руководит сайтом "Страна.ua" через нардепа Сергея Левочкина ("Оппозиционный блок").

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"Руководство и финансирование "Страны.ua" происходит непосредственно из Москвы через прямого агента Кремля, человека Левочкина",- заявил Линько в эфире телеканала NewsOne.

"Радикал" убежден, что "агент Кремля" пытается "вытащить" Гужву из сложившейся ситуации.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.