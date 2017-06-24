наверх
24.06.201704:39
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Линько: изданием Гужвы руководят непосредственно из Москвы

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (99)

    (обновлено: )13
    Член парламентской фракции "Радикальная партия" Дмитрий Линько уверен, что "руководство и финансирование "Страны.ua" происходит непосредственно из Москвы".
    Народный депутат Дмитрий Линько
    Facebook Дмитрий Линько

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Российская власть непосредственно финансирует и руководит интернет-ресурсом "Страна.ua", главным редактором которого является Игорь Гужва, заявил народный депутат от фракции "Радикальная партия" Дмитрий Линько.

    Причины задержания Гужвы и обысков в Стране. Мнение эксперта. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Причины задержания Гужвы и обысков в "Стране". Мнение эксперта

    По его словам, "главным в антиукраинской деятельности издания является источник финансирования". Нардеп высказал мнение, что российская власть руководит сайтом "Страна.ua" через нардепа Сергея Левочкина ("Оппозиционный блок").

    Читайте также — Светлана Крюкова: обвинения против Гужвы сфабрикованы

    "Руководство и финансирование "Страны.ua" происходит непосредственно из Москвы через прямого агента Кремля, человека Левочкина",- заявил Линько в эфире телеканала NewsOne.

    "Радикал" убежден, что "агент Кремля" пытается "вытащить" Гужву из сложившейся ситуации.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Читайте также: Не комбат и не герой АТО Семенченко стал фигурантом грандиозного скандала

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Последствия обстрела ополченцами Красногоровки. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против