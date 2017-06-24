Линько заявил, что не встречался лично с Гужвой

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что лично не встречался с главредом издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

"По этой ситуации, на протяжении этих трех месяцев я не встречался с Гужвой. Я помню, может полгода или год назад мы пересекались на одном из эфиров. Лично мы с ним не встречались", — заявил Линько, информирует NewsOne.

Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.