наверх
24.06.201713:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Линько заявил, что не встречался лично с Гужвой

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (105)

    (обновлено: )59
    Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.
    Народный депутат Дмитрий Линько
    Facebook Дмитрий Линько

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады от фракции "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что лично не встречался с главредом издания "Страна.ua" Игорем Гужвой.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
    Бондаренко: дело Гужвы - это давление на независимые СМИ

    "По этой ситуации, на протяжении этих трех месяцев я не встречался с Гужвой. Я помню, может полгода или год назад мы пересекались на одном из эфиров. Лично мы с ним не встречались", — заявил Линько, информирует NewsOne.

    Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Миссия ОБСЕ в Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против