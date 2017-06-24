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    Общество

    Прокуратура назвала время и место рассмотрения меры пресечения Гужве

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (103)

    (обновлено: )6403
    Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, меру пресечения будет избирать Шевченковский суд, после 12.00, однако точное время еще не определено.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    "Шевченковский суд, после 12.00. Точное время еще не определено", — сказала Максимец.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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