Прокуратура назвала время и место рассмотрения меры пресечения Гужве

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Шевченковский суд, после 12.00. Точное время еще не определено", — сказала Максимец.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.