Власть против независимых СМИ: дело "Страны.ua" и Гужвы

РИА Новости Украина

Украинские правоохранители задержали по обвинению в вымогательстве главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву и его помощника. Коллеги журналиста считают, что дело сфабриковано, и связывают его с деятельностью издания, которое публиковало острые критические материалы против представителей властей Украины. Сам Гужва назвал задержание спланированной провокацией, сообщают РИА Новости.

Прокуратура в ближайшее время планирует вручить главреду уведомление о подозрении по статье, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В ведомстве намерены ходатайствовать об аресте Гужвы с возможностью внесения залога.

Национальный союз журналистов Украины и его международные партнеры потребовали объяснений в связи с ночными обысками и задержанием главреда "Страны.ua". Депутаты "Оппозиционного блока" настаивают на освобождении Гужвы и заявили о готовности взять его на поруки.

Обвинения

В четверг поздно вечером генпрокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По версии правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину из них за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в этом якобы участвовал Гужва.

В офисе издания прошли обыски. Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, в помещении редакции в портфеле руководителя интернет-издания обнаружены 10 тысяч долларов.

Facebook Svetlana Kryukova Обыск в офисе интернет-издания "Страна"

В МВД Украины пообещали довести дело против Гужвы до логического завершения и продолжить задержания журналистов за "торговлю клеветой".

"Да — это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошёл! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", — написал в Facebook член коллегии МВД Украины, депутат парламента Антон Геращенко после задержания Гужвы.

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Адвокат главреда Елена Лукаш сообщила, что ее подзащитного отправили в следственный изолятор. По ее словам, Гужва с 20.00 четверга находится без еды, сна и отдыха, у него взяли отпечатки пальцев и пробы ДНК, но подозрение пока не вручили.

Еще один адвокат главреда Андрей Смирнов считает, что, если статус подозреваемого Гужве юридически будет оформлен в пятницу, то уже в этот же день или на следующий может пройти суд по избранию ему меры пресечения.

Фабрикация

Заместитель главреда украинского интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова заявила, что уголовное дело против Гужвы является сфабрикованным.

"Я работаю с Гужвой последние полтора года, до этого мы не работали вместе. Я знаю его не так долго, но общий вывод, который я сделала для себя после общения с этим человеком, вымогательство — это последнее, что он может делать… Я не верю в эту версию, более того, мы считаем ее сфабрикованной", — сказала Крюкова на пресс-конференции в пятницу.

Она отметила, что "Страна.ua" за относительно небольшой период работы пыталась зарекомендовать себя как острое издание, которое не боится критиковать власти. За минувший год издание опубликовало много критических материалов, касающихся депутатов и других представителей властей.

"За последние полгода на представителей нашего издания пытались выходить разные представители украинской политической элиты, которые разными способами пытались склонить нас на свою сторону путем уговоров, переговоров, попытками купить, но до конкретных сделок мы не дошли. Нам также угрожали, за нами следили", — сказала она.

Заместитель главного редактора считает, что давление на издание "Страна.ua" может быть выгодно представителям двух правящих партий — "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка.

Крюкова сообщила, что ей неизвестно о подготовке редакцией "Страна.ua" материала о депутате "Радикальной партии" Линько, который ранее заявил, что у него вымогали деньги за отказ от публикации компрометирующей статьи.

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Сам Гужва считает задержание заранее спланированной провокацией. При этом он уверен, что "как и всякая провокация, она обречена на провал". По словам главреда, еще в апреле ему стало известно о возбуждении против него дела о вымогательстве.

"Я тогда удивился этой информации, потому что ничего такого даже и близко не было. Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько материалов про Ляшко. Я отказался", — приводит слова Гужвы его издание.

По словам Гужвы, в середине мая на него вновь вышли с подобным предложением, но хотели снять конкретно один материал — про конфликт советника главы МВД Украины Ильи Кивы и депутата от "Радикальной партии" Линько — якобы предложили сумму в 20 тысяч долларов, но главный редактор отказался.

"Сложив 2 и 2, я к тому времени уже понимал, что это точно подстава. С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня, когда некие люди, представившись полицией, ворвались к нам в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали "решением суда" и который, как они сами потом признались, является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили)", — сообщил главред издания.

Реакция оппозиции

По мнению украинской партии "Оппозиционный блок", действия в отношении главреда "Страны.ua" показывают, что власти продолжают политические репрессии, усиливая давление на независимые СМИ.

"В то время как укравшие миллиарды гривен коррупционеры находятся на свободе, она бросает за решетку независимого журналиста за критические публикации. Цель задержания Игоря Гужвы — закрыть рот средствам массовой информации, которые не боятся критиковать власть", — говорится в заявлении партии.

"Оппозиционный блок" потребовал немедленно освободить Гужву из-под стражи. По их мнению, он задержан по явно сфальсифицированному обвинению. В партии также призывали представительства иностранных государств и международных организаций поддержать их призыв. Депутаты фракции "Оппозиционный блок" в Раде заявили о готовности взять на поруки главного редактора интернет-издания "Страна.ua".

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По мнению украинского политолога Костя Бондаренко, дело главреда "Страны.ua" является попыткой давления на независимые СМИ.

"Я считаю, что дело полностью не против Гужвы, а против независимых украинских СМИ, которые не зависят от Банковой. Хочется верить, что это дело развалится, как и любые другие дела", — сказал Бондаренко РИА Новости.

Реакция омбудсмена

Омбудсмен Украины Валерия Лутковская заявила, что обеспокоена задержанием Гужвы, и призвала правоохранителей проводить следственные действия, не вмешиваясь в деятельность СМИ. По ее мнению, это уголовное дело "требует особенно тщательного изучения, поскольку может быть расценено как давление на СМИ".

"Данная ситуация будет находиться на моем личном контроле, а в дальнейшем будет осуществляться мониторинг событий", — пообещала Лутковская.

В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) также выразили обеспокоенность ночными обысками и задержанием Гужвы.

"Международные партнеры НСЖУ уже встревожены ночными обысками и задержаниями. И требуют, как и мы, аргументированных объяснений именно такого поведения силовиков. И спрашивают, не является ли эта ситуация проявлением избирательности? Потому что только на днях в Вене на большой международной конференции поднималась тема системной безнаказанности в Украине за преступления против журналистов", — написал глава НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

Он отмечает, что силовики должны как можно скорее представить доказательства, подтверждающие выдвинутые обвинения.

"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора — чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.uа" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать высокопоставленных чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее представить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений", — добавил глава союза журналистов.