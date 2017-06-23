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    Обыски в редакции интернет-издания "Страна"

    Тема:

    Гужва: дело экс-редактора "Вестей" (41)

    (обновлено: )8
    Игорь Гужва в столичном главке полиции
    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Обыски в офисе редакции интернет-издания Страна
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Комментарий Юрия Луценко о задержании Игоря Гужвы
    Обыски в офисе редакции интернет-издания Страна
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Игорь Гужва в столичном главке полиции
    Игорь Гужва в столичном главке полиции
    Facebook Светланы Крюковой
    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Обыски в редакции интернет-издания "Страна"
    Страна
    Обыски в редакции интернет-издания Страна
    Обыски в редакции интернет-издания "Страна"
    Страна
    Обыски в офисе редакции интернет-издания Страна
    Обыски в офисе редакции интернет-издания "Страна"
    Facebook Юрия Луценко
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания Страна
    Игорь Гужва во время обысков в офисе редакции интернет-издания "Страна"
    Facebook Юрия Луценко
    Комментарий Юрия Луценко о задержании Игоря Гужвы
    Комментарий Юрия Луценко о задержании Игоря Гужвы
    Facebook Юрия Луценко
    Обыски в офисе редакции интернет-издания Страна
    Обыски в офисе редакции интернет-издания "Страна"
    Facebook Юрия Луценко
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Обыск в офисе интернет-издания "Страна"
    Facebook Svetlana Kryukova
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Обыск в офисе интернет-издания "Страна"
    Facebook Svetlana Kryukova

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    Игорь Гужва в столичном главке полиции

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

    Смотрите также: Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    После многочасового обыска в редакции "Страны" ее главреда вывезли в ГУ МВД в Киеве.

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