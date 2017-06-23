Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

Главный редактор "Страна.ua" Игорь Гужва прокомментировал ситуацию с обысками в офисе редакции издания. Комментарий взяла экс-министр юстиции Елена Лукаш, которая попала внутрь помещения.

"С самого начала я предупредил о том, что не буду отвечать ни на какие вопросы до приезда адвокатов. Но, несмотря на это у меня силой вырвали телефон, как раз в тот момент, когда я давал комментарий агентству "Украинские Новости". И предупредили, что адвокатов они не пустят", — сказал Гужва, отвечая на вопрос о том, обращался ли он за правовой помощью.

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Кроме того, на видео запечатлено, что человек, который руководит обыском заявил, что Гужва не может покинуть помещение до окончания обыска, но не предоставил документы, санкционирующие данные следственные действия. Также он отказался представиться.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.

Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.