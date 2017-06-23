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    Общество

    Гужва перед задержанием: им главное меня посадить в тюрьму

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (53)

    (обновлено: )7
    Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва признался, что и раньше отдавал себе отчет о том,что его могут задержать арестовать или даже посадить в тюрьму.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что дело, по которому его задерживают, полностью сфабриковано.

    Журналисты. Архивное фото
    mvs.gov.ua
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    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    "Только что сказали что меня будут задерживать. Когда я летом 2015 года возвращался в Украину, я отдавал себе отчет, что меня могут посадить в тюрьму. К тому времени против меня уже фабриковалось дело. Но я выбрал этот путь и я по нему пойду. Мне шьют дело по насквозь сфальсифицированному делу. Я не вымогал ничего ни у Линько, ни у кого-либо другого. Наоборот. Меня пытались спровоцировать взять деньги. Но я отказался. Но доказательства этого дела никого не волнуют. Им главное меня посадить в тюрьму. А там уже никого не интересует как дальше пойдет дело. Но ничего. Победа будет за нами! Прорвемся", — прокомментировал Гужва ситуацию.

    Комментарий главреда размещен на странице в Facebook редактора "Страны" Александра Тимошенко. 

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    Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

    Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

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