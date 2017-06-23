Гужва перед задержанием: им главное меня посадить в тюрьму

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва заявил, что дело, по которому его задерживают, полностью сфабриковано.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

"Только что сказали что меня будут задерживать. Когда я летом 2015 года возвращался в Украину, я отдавал себе отчет, что меня могут посадить в тюрьму. К тому времени против меня уже фабриковалось дело. Но я выбрал этот путь и я по нему пойду. Мне шьют дело по насквозь сфальсифицированному делу. Я не вымогал ничего ни у Линько, ни у кого-либо другого. Наоборот. Меня пытались спровоцировать взять деньги. Но я отказался. Но доказательства этого дела никого не волнуют. Им главное меня посадить в тюрьму. А там уже никого не интересует как дальше пойдет дело. Но ничего. Победа будет за нами! Прорвемся", — прокомментировал Гужва ситуацию.

Комментарий главреда размещен на странице в Facebook редактора "Страны" Александра Тимошенко.

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Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.

Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.