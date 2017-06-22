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    Фотоленты

    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом

    (обновлено: )105711
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    УНИАН
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    facebook.com/bogdanbortakov
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Украинское фото
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Украинское фото
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Украинское фото
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    facebook.com/Алена Яхно
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    facebook.com/Алена Яхно
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    facebook.com/bogdanbortakov
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом
    facebook.com/bogdanbortakov

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    Летняя Рада. Парасюк в шлепках, Савченко с голыми плечами и Тимошенко в белом

    В сети появились новые фото народных депутатов, которые заметили наступление летней жары и начали постепенно разоблачаться. В интернете активно обсуждают новый стиль известных политиков. 

    Смотрите также: "Гройсман, где горячая вода?" и "Стоп живодерам". Центр Киева в митингах

    Снимок нардепа Надежды Савченко с оголенным плечом в Facebook опубликовал фотограф Богдан Бортаков. По его словам, в таком виде нардеп пришла на заседание в четверг, 22 июня.

    Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк 21 июня пришел на заседание Верховной Рады в сандалиях на босу ногу. Фото политика опубликовала в Facebook журналистка Алена Яхно. "Угадайте, кто из депутатов пришел в Раду в сандалиях?" – подписала снимки журналистка.

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