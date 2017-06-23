Нардеп Линько, из-за которого задержали Гужву, сделал заявление

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальная партия" Дмитрий Линько утверждает, что редакция интернет-издания "Страна.ua" требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

"Не могу разглашать все подробности в рамках следствия, которое идет. Но могу сказать, что все наоборот: со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и требование денег. У нас для этого есть все доказательства, мы предоставим их следствию. Но все подробности уже будут известны позже, через день-два", — заявил Линько в комментарии телеканалу NewsOne.

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По словам депутата, фиксацией попытки шантажа занимались посредники, однако он не уточнил их имена.

"Аудио- и видеофиксация. Фиксировал не я, это были посредники… Однако я не могу предоставить больше подробностей, пока идет следствие", — добавил депутат.

При этом на просьбу уточнить, кто именно из сотрудников редакции издания предлагал ему деньги, Линько отвечать отказался, заявив о "тайне следствия".

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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Сам Гужва заявил, Что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.