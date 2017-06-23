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    Политика

    Нардеп Линько, из-за которого задержали Гужву, сделал заявление

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (54)

    (обновлено: )31311
    Нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия, однако подчеркнул, что именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.
    Народный депутат Дмитрий Линько
    Facebook Дмитрий Линько

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальная партия" Дмитрий Линько утверждает, что редакция интернет-издания "Страна.ua" требовала от него денег за неразмещение компрометирующих материалов.

    Светлана Крюкова
    Скриншот
    Заместитель Гужвы прокомментировала обыски в редакции "Страны"

    "Не могу разглашать все подробности в рамках следствия, которое идет. Но могу сказать, что все наоборот: со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и требование денег. У нас для этого есть все доказательства, мы предоставим их следствию. Но все подробности уже будут известны позже, через день-два", — заявил Линько в комментарии телеканалу NewsOne.

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    По словам депутата, фиксацией попытки шантажа занимались посредники, однако он не уточнил их имена.

    "Аудио- и видеофиксация. Фиксировал не я, это были посредники… Однако я не могу предоставить больше подробностей, пока идет следствие", — добавил депутат.

    При этом на просьбу уточнить, кто именно из сотрудников редакции издания предлагал ему деньги, Линько отвечать отказался, заявив о "тайне следствия". 

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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    Сам Гужва заявил, Что дело, по которому проводились обыски, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

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