Гужва об обысках в "Стране": власти решили пойти по беспределу

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна" Игорь Гужва сообщил подробности обысков в офисе редакции, а также назвал вероятную причину "визита" првоохранителей в четверг вечером.

Ранее "Страна" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда "Страны" Игоря Гужвы.

"Если коротко дело такое. Около месяца назад на меня вышли люди от нардепа от Радикальной партии (Дмитрий — Ред.) Линько и предложили 20 000 долларов за снятие текста про конфликт людей Линько и (Ильи — Ред.) Кивы. Предлагали настойчиво, но я отказался. С тех пор контактов по поводу Линько не было. Сегодня около 9 вечера ко мне в офис ворвались люди. Представились полицией. Силой отобрали телефон. На мои требования не проводить следственных действий до прихода адвокатов не отреагировали. Что они нашли во время обыска, откуда взялось то, что они нашли — мне сказать трудно. Я не имел возможность следить за их действиями", — написал Гужва в Facebook.

Facebook Игоря Гужвы Комментарий Игоря Гужвы по поводу обысков

Главред уточнил, что телефон у него отобрали, поэтому он пишет с аккаунта экс-министра юстиции Елены Лукаш.

"Вывод может быть один — властям надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу. Чтобы закрыть наше издание и сфабриковать против меня уголовное дело с целью бросить в тюрьму", — добавил Гужва.

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По словам генерального прокурора, "у следствия имеются видео и аудио доказательства" вины Игоря Гужвы.