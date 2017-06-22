Аваков прокомментировал причастность Нацполиции к "делу Гужвы"

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Национальная полиция не ведет дело главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В четверг вечером "Страна" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

"Уточнил оперативно. Это не наш кейс. Нацполиция не ведёт этого дела. Прокуратура города, оперативные материалы СБУ, в группу привлекли следователя полиции… и это все, что мне известно", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

Facebook Светланы Крюковой Комментарий Арсена Авакова об обысках в редакции интернет-издания "Страна"

Таким образом глава МВД ответил на пост заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой. "Приехали адвокаты. Сотрудник Нацполиции дал короткий комментарий и оговорился, что все проводит следственное управление Нацполиции. Арсен Аваков всего вам доброго и хорошего настроения", — написала она.

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Ранее Игорь Гужва заявил, что дело, по которому проводятся обыски, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.