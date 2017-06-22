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    Общество

    Аваков прокомментировал причастность Нацполиции к "делу Гужвы"

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (53)

    (обновлено: )131
    По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, Национальна полиция не ведет дела, связанного с интернет-изданием "Страна" и ее главредом Игорем Гужвой.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Национальная полиция не ведет дело главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

    В четверг вечером "Страна" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    "Уточнил оперативно. Это не наш кейс. Нацполиция не ведёт этого дела. Прокуратура города, оперативные материалы СБУ, в группу привлекли следователя полиции… и это все, что мне известно", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

    Facebook Светланы Крюковой
    Комментарий Арсена Авакова об обысках в редакции интернет-издания "Страна"

    Таким образом глава МВД ответил на пост заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой. "Приехали адвокаты. Сотрудник Нацполиции дал короткий комментарий и оговорился, что все проводит следственное управление Нацполиции. Арсен Аваков всего вам доброго и хорошего настроения", — написала она.

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    Ранее Игорь Гужва заявил, что дело, по которому проводятся обыски, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

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