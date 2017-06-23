Гужву после многочасовых обысков повезли в главк киевской полиции

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву после многочасового обыска сотрудники полиции около 4 часов утра вывели из редакции, посадили в авто и повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве.

"Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", — пишет "Страна".

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Кроме того, заместитель Гужвы Светлана Крюкова сообщила, что, "по нашей информации, планируется обыск у него дома".

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.

Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.