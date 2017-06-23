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    Общество

    Гужву после многочасовых обысков повезли в главк киевской полиции

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (56)

    (обновлено: )11511
    Издание "Страна" отмечает, что в течение длительных обысков в редакции Игорю Гужве так и не было вручено подозрение.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву после многочасового обыска сотрудники полиции около 4 часов утра вывели из редакции, посадили в авто и повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве. 

    Игорь Гужва об обысках в Стране.ua. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    "Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", — пишет "Страна".

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    Кроме того, заместитель Гужвы Светлана Крюкова сообщила, что, "по нашей информации, планируется обыск у него дома". 

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

    Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

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