наверх
23.06.201716:31
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Для Гужвы попросят арест с возможностью внесения залога

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )16
    Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, прокуратура будет настаивать на аресте с возможностью внесения залога. Залог определит следствие.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура в суде будет требовать для главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы арест с возможностью внесения залога в качестве меры пресечения. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    Ukrlife.TV/Скриншот
    Арест Гужвы. Спиридонов: на очереди - политологи и блогеры

    "Думаю, что прокуратура будет настаивать на аресте с возможностью внесения залога. Залог определит следствие. Я не определяю ни меры пресечения, ни залога, только законность действия", — сказал генпрокурор.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сергей Томиленко
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против