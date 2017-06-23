Для Гужвы попросят арест с возможностью внесения залога

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура в суде будет требовать для главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы арест с возможностью внесения залога в качестве меры пресечения. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

"Думаю, что прокуратура будет настаивать на аресте с возможностью внесения залога. Залог определит следствие. Я не определяю ни меры пресечения, ни залога, только законность действия", — сказал генпрокурор.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.