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    Общество

    При обыске у Гужвы нашли 20 рублей - журналист

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (93)

    (обновлено: )2510
    Обыски в доме Игоря Гужвы, 23 июня 2017
    facebook.com/kryukova

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проводят обыск дома у задержанного главреда интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, в ходе которого нашли там 20 российских рублей, сообщила заместитель главного редактора данного издания Светлана Крюкова.

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    "У нас весело. У Игора Гужвы дома обыск. Нашли визитки и 20 рублей — все, измена. Кстати, Гужве вручили подозрение. По нему — он лично угрожал Линько, с которым тот ни разу не виделся", — написала Крюкова в пятницу в Facebook.

    Светлана Крюкова/Facebook, 23 июня 2017

    Ранее Гужва заявил, что отказался от предложенных денег дважды — за снятие публикаций про лидера "Радикальной партии" Украины Олега Ляшко и депутата Линько.

    facebook.com/kryukova
    Обыски в доме Игоря Гужвы, 23 июня 2017

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