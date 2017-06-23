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    До конца дня Гужва официально получит статус подозреваемого – прокуратура

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (90)

    (обновлено: )7103
    По словам пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, до конца рабочего дня Игоре Гужве будет вручено уведомление о подозрении по части третьей статьи 189 Уголовного кодекса Украины "вымогательство" и ходатайство об избрании меры пресечения.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Прокуратура намерена до конца рабочего дня в пятницу вручить уведомление о подозрении главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве, которого обвиняют в вымогательстве денег, и составить ходатайство об избрании для него меры пресечения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    Оперативное видео по Гужве на Youtube
    Канал FrozenNoseStudio на
    Дело Гужвы и "Страны". Появились оперативные кадры

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    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве по обвинению в вымогательстве.

    "До конца рабочего дня ему (Гужве — ред.) и его пособнику будет вручено уведомление о подозрении по части третьей статьи 189 Уголовного кодекса Украины "вымогательство" и ходатайство об избрании меры пресечения", — сказала Максимец в эфире телеканала "112.Украина".

    По утверждению правоохранителей, Гужва требовал 20 тысяч долларов и получил половину, 10 тысяч, за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве участвовал лично Гужва.

    Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Генпрокурор заявил, что прокуратура намерена потребовать избрать меру пресечения Гужве в виде ареста с правом внесения залога. На данный момент он находится в следственном изоляторе, подозрение ему пока не предъявлено. По закону у правоохранителей на предъявление подозрения и избрание меры пресечения есть трое суток.

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