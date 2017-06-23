наверх
23.06.201718:03
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Сотрудник Нацполиции блокирует вход в квартиру Гужвы - Лукаш

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (86)

    (обновлено: )21401
    Как сообщила адвокат Игоря Гужвы и бывший министр юстиции Елена Лукаш, сотрудник Национальной полиции, который блокирует вход в квартиру главреда, обещает обыск.
    Елена Лукаш
    Из личного архива Елены Лукаш

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Один из сотрудников Национальной полиции блокирует вход в квартиру главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщает адвокат Гужвы Елена Лукаш.

    "Вход в квартиру Игоря блокируется сотрудником нацполиции Кот Олегом Юрьевичем. Он обещает обыск", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

    Пост Елены Лукаш в Facebook

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране"
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Министерство обороны Украины
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против