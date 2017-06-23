Сотрудник Нацполиции блокирует вход в квартиру Гужвы - Лукаш

Из личного архива Елены Лукаш

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Один из сотрудников Национальной полиции блокирует вход в квартиру главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, сообщает адвокат Гужвы Елена Лукаш.

"Вход в квартиру Игоря блокируется сотрудником нацполиции Кот Олегом Юрьевичем. Он обещает обыск", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

Пост Елены Лукаш в Facebook

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.