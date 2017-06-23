Адвокат Смирнов о задержании Гужвы: в сетях абсурда

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Все действия, совершенные правоохранителями минувшей ночью в помещении редакции издания "Страна.ua", ничего общего не имеют с законом. Инициаторам придется проявить достаточно буйную фантазию, чтобы попытаться все это легализовать, считает адвокат главреда "Страны.ua" Игоря Гужвы Андрей Смирнов.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В редакции издания прошли обыски.

"Вчера около полдевятого вечера в помещении редакции "Страна.ua" вошли… приблизительно 20 человек, которые не представились, не продемонстрировали свои служебные удостоверения, и начали проводить обыск", — рассказал Смирнов на пресс-конференции в Киеве.

РИА Новости Украина Пресс-конференция О давлении власти на издание "Страна. ua" и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы

По его словам, на место прибыли адвокаты (сам Смирнов, а также Юрий Иващенко и Елена Лукаш - Ред.), они пытались попасть в помещение, имея, при этом, все соответствующие полномочия представлять интересы как Гужвы, так и издания "Страна.ua" — но попасть внутрь не могли.

"Мы вызвали наряд полиции патрульной, которая, к сожалению, тоже не смогла нам ничем помочь", — сказал адвокат. По его словам, полицейские сослались на то, что "они находятся в прямом подчинении у тех лиц, которые проводят обыск, и потому отреагировать на дерзкое нарушение закона они не могут".

После этого, отметил Смирнов, защитники "были свидетелями комментария (в соцсетях — Ред.) генерального прокурора, который сообщил, что задержан Гужва".

"И сразу после этого был комментарий господина Авакова, который прокомментировал, что Национальная полиция к этому не имеет никакого отношения. Так вот, я хочу вам доложить, что в эту минуту господин Гужва находится в следственном отделении Национальной полиции Украины в городе Киеве по адресу Вдадимирская, 15", — сказал адвокат.

Он добавил, что, по состоянию на 10:45 никакого сообщения о подозрении Гужве не было вручено, "более того, по состоянию на 10:45 процессуально не оформлен протокол на задержание лица".

"Что происходило всю ночь — делать выводы вам", — сказал Смирнов, обращаясь к журналистам. Он добавил, что "с формальной точки зрения он (Гужва — Ред.) не задержан, с фактической точки зрения — он задержан с 21:00 вчерашнего дня, потому что он не имел возможности свободно передвигаться".

Сам Гужва сообщил, что просил о правовой помощи, о допуске адвокатов, но ему сказали, что адвокатов не пустят.

Смирнов рассказал, что адвокаты до четырех часов утра — до того времени, когда Гужву отвезли в киевский главк Нацполиции — не могли попасть в помещение, где проводился обыск.

По словам юриста, в помещение прошли вызванные вечером патрульные. Выйдя, один из полицейских сказал, что постановление следственного судьи (на проведение обыска — Ред.) есть.

"Но позднее мы узнали, что такого постановления не существует, потому что, собственно, сам обыск проводится в порядке ст. 233 КК Украины. Что предусматривает эта статья? Предусматривает возможность проникновения в помещение без постановления следственного судьи в случае определенных обстоятельств. Такими обстоятельствами являются спасение жизни людей или имущества или преследование (преступника). Какое могло быть преследование господина Игоря Гужвы, который находился в данный момент в самом офисном помещении? Выводы, снова-таки, делать вам", — отметил Смирнов.

Он отметил, что теперь проводившие обыск лица "должны легализовать все, что происходило ночью — они должны обратиться к следственному судье и легализовать факт своих фактически незаконных действий". Захочет суд это сделать или нет — "это вопрос суда".

Отметим, что в помещение редакции, где шел обыск, удалось на некоторое время пройти экс-минситру юстиции Украины адвокату Елене Лукаш.

По ее словам, никаких правовых оснований для обыска не было, действия правоохранителей были "незаконными и политически мотивированными". Как сообщает "Страна.ua", Лукаш написала возражения к протоколу обыска.

РИА Новости Украина Пресс-конференция О давлении власти на издание "Страна. ua" и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы

Андрей Смирнов также заявил, что "все, что сегодня происходило ночью, никакого отношения к закону не имеет".

Он еще раз подчеркнул, что хочет опровергнуть заявление главы МВД Авакова о непричастности Наццполиции: "она непосредственное отношение имеет", да и Игорь Гужва сейчас "находится не в СБУ, он находится не в Генеральной прокуратуре, он находится в следственном отделе Нацполиции в городе Киеве".

По словам адвоката, хотя уведомление о подозрении главреду "Страны" на данный момент не вручено, защите известно, что это будет статья 189 КК Украины — вымогательство.

Смирнов отметил, что ему сложно давать юридическую оценку, не видя текста сообщения (о подозрении — Ред.), но предположил, что следователи сейчас "должны фантазировать, причем фантазия у них должна быть довольно бурная" — потому что предстоит инкриминировать вымогательство… по сути, менеджеру коммерческой структуры.

По его словам, если следовать фабуле, о которой сказал Юрий Луценко, что Гужва "вымогал за неразмещение компрометирующих материалов относительно… одного депутата", то, с точки зрения юриспруденции (не политики) — "сложно понять, как можно инкриминировать вымогательство должностному лицу коммерческой структуры, за то, что оно фактически выполняет свои бизнесовые обязанности относительно размещения, публикации-не публикации…".

Смирнов также отметил, что у него, уже не как адвоката, но как гражданина, возникает логичный вопрос: если компрометирующие материалы были… то покажите их, всем будет интересно.

"Анонсировать компрометирующие материалы относительно народного депутата, а потом проводить следственные процессуальные действия относительно господина Гужвы — это бессмыслица. Покажите, что за компрометирующие материалы — может, там получение взятки этим народным депутатом? Нам очень интересно", - сказал в заключение адвокат.

Читайте также — Событие №1. В соцсетях обсудили обыски в "Стране" и задержание Гужвы

Как сообщила Елена Лукаш на своей странице в Facebook, Игоря Гужву в третьем часу дня отправили в ИВС на улице Косогорной.

Напомним, сайт "Страна.ua" был запущен Игорем Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести".