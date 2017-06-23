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    Политика

    ГПУ показала видео с Гужвой из ресторана вместо получения им взятки

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (86)

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    На видео без звука видно, как человек, похожий на главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужву, сидит в ресторане за столом и беседует с неизвестным мужчиной.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура вместо видео, на котором зафиксировано получение взятки главным редактором интернет-издания "Страна.ua" Игорем Гужвой, показала беззвучное видео, где похожий на него человек сидит в ресторане.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Игорь Гужва: "Пока околовластные кланы не договорятся, создается иллюзия свободы слова. Но это именно иллюзия…"

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    На видео без звука видно, как человек, похожий на Гужву, сидит в ресторане за столом и беседует с неизвестным мужчиной.

    "Лариса (Сарган – пресс-секретарь генпрокурора), если материалы не готовы, их не показывают. Что мы увидели, ресторан?" — сказал Луценко в пятницу на пресс-конференции.

    Он призвал своего пресс-секретаря разобраться с нормальной видеозаписью, где будет показано, как получена взятка, добавив, что требовал именно этого.

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