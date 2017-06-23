Светлана Крюкова: обвинения против Гужвы сфабрикованы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Обвинения против главреда популярного интернет-издания "Strana.ua" Игоря Гужвы в редакции считают сфабрикованным и связывают это с критическими публикациями, с резонансными темами, которые освещало издание. Об этом сказала на пресс-конференции в Киеве заместитель Гужвы Светлана Крюкова.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Strana.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве.

По утверждению правоохранителей, он якобы требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Гужва был доставлен на Владимирскую, 15 в ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Пресс-конференция О давлении власти на издание "Страна. ua" и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы

"Не верю в эту версию…"

Светлана Крюкова рассказала, что вечером в четверг она примерно за час до событий покинула офис и находилась на дне рождения у коллеги из другого СМИ, и тут — "Игорь Гужва позвонил на мобильный телефон и сообщил о том, что в редакции… проходит обыск".

"Я вернулась в редакцию, там были закрыты двери… и внутри находилось огромное количество сотрудников разных правоохранительных органов. Я до сих пор не знаю, какие именно спецслужбы или службы, какие именно представители каких правоохранительных органов находились внутри и чем они там занимались", — сказала замглавреда.

По ее словам, поначалу журналисты подумали, что это СБУ, "потом стало известно, что там находятся представители Нацполиции, после этого появилось заявление министра МВД Авакова, что он к этому вообще отношения не имеет, и там находятся представители Генеральной прокуратуры"…

"Потом начали появляться заявления лидеров разных политических фракций, представителей разных правоохранительных органов, из которых стало понятно, что все они к этому имеют какое-то отношение", - сообщила Крюкова. И добавила, что сделала из всего этого такой вывод: "это была какая-тот спецоперация, организованная силами определенной группы людей — представителей разных правоохранительных органов, что очень интересно…".

Что касается сути обвинения, то журналистка отметила, что работает с Гужвой полтора года.

"Я знаю, что это не так долго, но общий вывод, который я сделала для себя после общения с этим человеком: вымогательство — это самое последнее, что он может делать", — подчеркнула Крюкова, добавив, что тем более не могло быть и речи о вымогательстве у депутата от Радикальной партии, с которым Гужве не о чем было вести диалог и который "в своих публичных заявлениях путается в фигурантах, в суммах, в ценах, в чем угодно".

"Я не верю в эту версию, более того, мы считаем ее сфабрикованной", — заявила замглавреда издания.

"Нам угрожали, за нами следили…" РИА Новости Украина Евгений Котенко Обыски в "Стране", задержание Гужвы: все подробности

Возможно, обыски и задержание Гужвы являются реакцией на публикации "Страны". По словам Крюковой, издание никогда не боялось острых тем, за последний год вышло много острых материалов, начиная от освещения "роскошного быта" некоторых депутатов и заканчивая скандальными "пленками Онищенко".

"Я хочу подчеркнуть, что последняя и самая главная пленка, которая касалась, по нашей информации, коррупционной деятельности (президента Украины — Ред.) Петра Порошенко, она не была опубликована. Мы на этом остановились", — сказала журналистка (позднее она пояснила: когда будет передана запись — зависит от Онищенко, а опубликуют ли — там будет видно…).

По словам Крюковой, в последние несколько месяцев на редакцию "пытались выходить разные представители украинской политической элиты, которые очень по-разному пытались нас склонить на свою сторону".

Были переговоры, были попытки купить, были и угрозы…

"Нам угрожали, за нами следили. Мы об этом постоянно говорили… Нам не верили. Пресс-секретари и спикеры разных представителей власти делали заявления, что у нас паранойя, что мы выдумываем все эти события. Но то, что происходит сейчас, показывает, что мы ничего не придумывали", — сказала замглавреда.

РИА Новости Украина Пресс-конференция О давлении власти на издание "Страна. ua" и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы

Рейтинг "Страны" взлетел

Она отметила, что не может просить от коллег-журналистов поддержки, понимает, что "все работают в разных СМИ" (и владельцы у этих СМИ разные).

"Я прошу солидарности, я хочу просто попросить вас… ну не знаю, просто, наверное, следить, что ли, за нами", — сказала Крюкова. Она добавила, что верит в то, что все закончится хорошо.

"Я верю в честность Игоря Гужвы, я, безусловно, верю в то, что он не имеет никакого отношения к Кремлю", — резюмировала журналистка.

Замглавреда также отметила с иронией, что в результате всех этих событий рейтинги посещаемости "Strana.ua" резко выросли, аудитория расширяется, появились предложения от инвесторов — и "это одно из последствий, которые случаются после того, как власть начинает воевать со СМИ"…

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Принимавший участие в пресс-конференции адвокат Игоря Гужвы Андрей Смирнов отметил, что действия представителей правоохранительных органов, проводивших обыск и не допустивших адвокатов (не помог даже вызванный ими полицейский патруль), будут обжалованы.

Ранее другой адвокат журналиста Юрия Иващенко заявил, чтообыск в редакции издания проводился без соответствующего разрешения следственного судьи.