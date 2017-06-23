Задержание Гужвы и "Страна.uа". Это чрезвычайная ситуация - Томиленко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Руководителя интернет-издания "Страна.uа" и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления по статье "вымогательство в крупных размерах".

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Игорь Гужва якобы требовал и получил десять тысяч долларов за неразмещение материалов компроментирующего характера в отношении одного из политиков. Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано.

По его словам, это произошло после публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрия Линько. Он отметил, что ему пару месяцев назад от депутата предлагали 20 тысяч долларов, чтобы снять материал, однако Гужва якобы отказался.

В свою очередь, нардеп Дмитрий Линько опроверг эти слова и заявил, что у него есть доказательства вымогательства со стороны главного редактора "Страна.uа".

Историю с руководителем издания прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є у спілки журналістів якась позиція стосовно цієї справи?

— Звичайно, є і ми вже її висловили. Ми вважаємо, що надзвичайною ситуацією є і обшук вночі редакції столичного інтернет-видання і власне затримання її головного редактора. Тому це надзвичайна ситуація і перш за все ми вимагаємо чітких аргументів з боку силовиків, з боку прокуратури, оскільки звичайно і нас, і міжнародні організації, тривожить ситуація, коли десятки представників правоохоронних органів здійснюють слідчі дії в центрі столиці. І тут мова йде про те, що ми не втручаємося в повноваження, наділені державою цих правоохоронних органів, але знову ж таки ми хочемо, щоб все було дотримано за процедурою і відповідно щоб було реалізовано право на захист. Принаймні за тією інформацію, яка у нас є, адвокатів, Гужва був позбавлений доступу адвокатів або принаймні вони долучилися пізніше. Відповідно, виникає багато питань щодо можливостей юридичного захисту журналіста.

А якихось конкретних дій варто чекати?

— Конкретні дії, те що у нас є, це громадський контроль, з тим щоб ніхто не зловживав. Ми просто закликаємо, щоб ми не обговорювали слідчі дії і на сьогодні ми спостерігаємо певну хвилю, коли переводиться обговорення цієї справи щодо змісту інтернет-видання "Страна.ua". Ми вважаємо, що редакційна політика будь-якого ЗМІ це предмет обговорення. І звичайно є багато людей, які не погоджуються з Гужвою, це їхнє право. Але так само і його та його колег право проводити свою редакційну політику. З іншого боку, зараз ми бачимо певне збурення. Там абсолютно нецивілізована поведінка і якщо в столиці відбуваються такі дії, то для них має бути виняткова аргументація по цих діях щодо можливих вимог. Тобто має бути абсолютно чітка правова позиція і чітка змога до ЗМІ захистити себе. А поки що ми бачимо збурення і більше відбувається якесь громадське обговорення щодо редакційних якихось дій.

Як би ви охарактеризували редакційну політику цього інтернет-видання? РИА Новости Украина Евгений Котенко Обыски в "Стране", арест Гужвы. Челядь Порошенко потешила барина - Корнейчук

— Я б охарактеризував те, що в цьому виданні друкуються матеріали, в яких критикується багато чиновників України, високих чиновників, багато політиків. Воно незручне видання, але те що воно незручне, то ми маємо діяти в правовому полі. Бо на сьогодні є певні дискусії, є певне намагання перевести в таке русло: журналісти-патріоти там працюють, чи це не патріоти, чи це інше. Але водночас хибною є ця дискусія: хто патріот, хто гарно любить Україну, хто погано любить Україну, і відповідно, знову ж, ми маємо теж розуміти, що у нас є історія, ті канали, які сьогодні провладні, або ЗМІ, колись вони були опозиційними, відповідно ми не маємо виправдовувати, хто провладний — той правий, хто не провладний. Ми маємо працювати у правовому полі. Тому знову ж таки, я б радив не обговорювати інформаційну політику в цьому випадку, а обговорювати саму ситуацію. Те, що у цього інтернет-видання є високі рейтинги і у них є величезна аудиторія, і те що їхні критичні матеріали мають поширення на великій аудиторії, це факт. Тепер ми маємо говорити, що в цивілізованій країні проти незручних видань не мають фабрикувати справи. Це теж має бути мрія, в яку має йти цивілізована країна. Якщо ж фактом є зловживання журналістськими повноваженнями, якісь хабарі, то тоді їх безумовно треба довести, надати ці докази. Говорилося про аудіо та відео. Надати можливість юристам захистити, дати свої контраргументи, але якщо це буде доведено, то звичайно ми будемо засуджувати і засуджуємо зловживання журналістською діяльністю. Але на сьогоднішній момент у нас просто виникає питання про неможливість юридичного захисту головного редактора, фактично, великого і впливового інтернет-медіа.

На вашу думку, це кримінальна справа проти видання чи проти самого Ігоря Гужви?

— Я думаю, це пов'язано. З одного боку це буде кримінальна справа безпосередньо проти нього, але зрозуміло, що він є засновником та керівником. Він має вплив на функціонування цього медіа, тому ця справа звичайно може стати наслідком припинення або певної трансформації мовлення цього ресурсу.

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