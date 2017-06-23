Обыски в "Стране", задержание Гужвы: все подробности

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Нагрянули с обысками

Поздно вечером 22 июня в офис издания "Страна" силовики нагрянули с обысками, которые проводили до самого утра. Работа редакции была заблокирована.

Главред издания Игорь Гужва заявил, что у него силой отобрали телефон, адвокатов и журналистов не пускали. По словам адвоката журналиста Юрия Иващенко, обыск вообще проводился без соответствующего разрешения следственного судьи. "Законных оснований для его проведения нет. Согласно ст. 233 ч.3 (Уголовно-процессуального кодекса Украины — прим.) оснований (для обыска — прим.) только 2: Преследование преступника и спасение жизни людей. Все. Ничего этого нет. Господа судьи Печерского и Голосеевского судов! К Вам завтра с утра принесут легализировать это все действо. Будьте судьями, а не марионетками…", — написал адвокат у себя в Facebook.

В свою очередь замглавреда издания Светлана Крюкова уточнила, что в обыске участвовали около 15-20 человек — сотрудники СБУ и Нацполиции. "Приехали адвокаты. Сотрудник Нацполиции дал короткий комментарий и оговорился, что все проводит следственное управление Нацполиции. Арсен Аваков всего вам доброго и хорошего настроения", — написала она.

"Теперь понятно, о какой #нечуванасвободаслова говорил Петр Алексеевич на пресс-конференции", — добавила Крюкова.

Однако в ответ на ее пост глава МВД Арсен Аваков заявил, что Нацполиция не ведет дело Игоря Гужвы.

Позже стало известно, что после многочасовых обысков Гужву около 4 часов утра задержали и увезли в киевский главк МВД.

Комментируя ситуацию с обысками, он заявил, что "властям просто надоело терпеть нашу "Страну" и они решили пойти по беспределу…но ничего еще повоюем".

"Когда я летом 2015 года возвращался в Украину, я отдавал себе отчет, что меня могут посадить в тюрьму. К тому времени против меня уже фабриковалось дело. Но я выбрал этот путь и я по нему пойду. Мне шьют дело по насквозь сфальсифицированному делу…..Им главное меня посадить в тюрьму. А там уже никого не интересует как дальше пойдет дело. Но ничего. Победа будет за нами! Прорвемся", — заявил он.

Перед этим в апреле 2017 года Гужва уже заявлял, что из-за публикации им критических материалов об украинской власти налоговая милиция пытается сфабриковать против него новое уголовное дело.

Тогда весной "Страна.ua" опубликовала серию аудиозаписей разговоров депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который обвиняет в коррупции президента Петра Порошенко и его приближенных.

Напомним, сайт "Страна.ua" был запущен Игорем Гужвой в начале 2016 года после того, как он продал свою долю в медиахолдинге "Вести".

Ранее в отношении Гужвы уже было заведено уголовное дело за неуплату налогов на на сумму 18,763 миллиона гривен на должности главного редактора "Вести". Кроме этого его обвиняли в отмывании денег через медиа-холдинг.

В 2014 и 2015 годах в редакции "Вестей" также проводили обыски.

В итоге 29 июля 2015 года Гужва покинул холдинг "Вести".

За что задержали

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Игоря Гужву задержали за вымогательство взятки в 10 тысяч долларов.

"Долгался, наконец, к правде. По материалам ГФС (Государственной фискальной службы, — ред.) и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", — уточнил генпрокурор.

При этом Луценко заверил, что у следствия имеются все видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы.

В свою очередь Гужва заявил, что уголовное дело начато после публикации критической статьи о народном депутате из фракции "Радикальной партии" Дмитрии Линько. По его словам, люди Линько предлагали $20 тыс. за снятие материала, однако он отказался.

"Мне шьют дело по насквозь сфальсифицированному делу. Я не вымогал ничего ни у Линько, ни у кого-либо другого. Наоборот. Меня пытались спровоцировать взять деньги. Но я отказался. Но доказательства этого дела никого не волнуют. Им главное меня посадить в тюрьму. А там уже никого не интересует как дальше пойдет дело. Но ничего. Победа будет за нами! Прорвемся", — утверждает Гужва.

У Линько своя версия

Однако у Линько своя версия. Он заявил, что все было наоборот и именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его за неразмещение компрометирующих материалов. При этом никаких подробностей депутат не рассказал, ссылаясь на тайну следствия.

"Не могу разглашать все подробности в рамках следствия, которое идет. Но могу сказать, что все наоборот: со стороны редакции "Страна.ua" был шантаж и требование денег. У нас для этого есть все доказательства, мы предоставим их следствию. Но все подробности уже будут известны позже, через день-два", — заявил Линько в комментарии телеканалу NewsOne.

По словам депутата, фиксацией попытки шантажа занимались посредники, однако он не уточнил их имена. На просьбу уточнить, кто именно из сотрудников редакции издания предлагал ему деньги, Линько также отвечать отказался.

Журналисты обеспокоены

Обыски в "Стране" раскритиковал Нацсоюз журналистов. Как сообщил глава НСЖУ, редакционная политика издания "вызывает много вопросов", однако она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами и обществом, а государство должно вмешиваться только в случае нарушения законов.

"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора — чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.ua" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников. Поэтому силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений. Но ко всему, уже мы говорим о факте — недопуск адвокатов и ночную силовую спецоперацию", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

Тем временем, журналист издания "Страна" Анастасия Товт заявила, что домен сайта в пятницу будут пытаться заблокировать. Арест домена планируется от Госфискальной службы. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Тем временем, член коллегии МВД Антон Геращенко предупредил, что задержания за "торговлю клеветой и неправдой" грозит и другим представителям СМИ в Украине.

"Да — это борьба! Борьба со свободой безнаказанно лгать, за деньги распространять неправду и уничтожать собственную страну. Первый пошёл! За ним пойдут и другие торговцы клеветой и неправдой", — написал Геращенко в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет