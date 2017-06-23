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    Аналитика и комментарии

    Событие №1. В соцсетях обсудили обыски в "Стране" и задержание Гужвы

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (73)

    (обновлено: )38031
    Украинские масс-медиа оказались "под прицелом" ГПУ. Сегодня ночью главного редактора сайта "Страна.ua" Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Такая новость ошарашила многих украинцев. Что же они пишут об этом событии в соцсетях?
    Игорь Гужва
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Последний рабочий день этой недели стартовал с очередного шумного скандала. Прокуратура задержала главреда "Страна.ua" Игоря Гужву. Его подозревают в вымогательстве и получении 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Однако главред "Страны" утверждает, что дело сфальсифицировали.

    В украинском сегменте соцсетей новый медиаскандал вызвал немалый ажиотаж: "Гужву взяли едва ли не по единственной статье, по которой за него точно не будут вписываться на Западе"; " Сталинские методы репрессий — забирать людей ночью и увозить в неизвестном направлении по-прежнему сохраняются и приобретают все более уродливые формы. И с приближением выборов, те, кому осталось недолго, действуют более нахально и грязно, подавляя всякое инакомыслие и свободу слова". " А вообще — не драматизируйте. Жизнь журналиста в Украине — это когда ты просыпаешься с мыслью: "О, сегодня не пришли!", а засыпаешь с мыслью "Интересно, завтра придут?" - нашлись в сетях и такие комментарии.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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