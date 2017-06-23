Накануне задержания Гужва раскрыл план власти "перейти в наступление"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва за некоторое время до задержания сообщил о подготовке власти "перейти в наступление" и нанести по нему "удар".

Интервью опубликовано на РИА.ру в пятницу, 23 июня. Агентство отмечает, что разговор с Гужвой состоялся до его задержания, и была договоренность, что "оно будет опубликовано, когда к нему придут "правоохранители", потому что в тот момент, когда мы с ним обсуждали ситуацию в стране и вокруг возглавляемого им СМИ, нам было понятно, что его задержание или арест — неминуемы".

По словам Гужвы, после Нового года он получил звонок о том, что "власти отдохнули на праздниках и решили перейти в наступление — и нанести удар".

"Он (план — Ред.) должен состоять из нескольких частей. Сначала будут проведены маски-шоу в редакции. Потом вне зависимости от полученных результатов мне будет вынесено подозрение по 110 статье второй части Уголовного кодекса — это "Посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Эта статья, в отличие от других статей УК, предусматривает только одну меру пресечения — арест. Ни залог, ни домашний арест, а сразу помещение в СИЗО", — сообщил журналист.

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Гужва также добавил, что даже если дело развалится, "результат будет достигнут уже самим фактом моего ареста" и "прекращением деятельности "Страны.ua".

"Вот, собственно говоря, мои информаторы мне сообщили, что есть такой план действий в отношении меня", — сообщил главред "Страны.ua".

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В четверг, 23 июня, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

Прокуратура готовит Гужве подозрение по статье "вымогательство" и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. В пятницу Гужва был на допросе, после чего его отправили в изолятор временного содержания.