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    Политика

    Накануне задержания Гужва раскрыл план власти "перейти в наступление"

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (86)

    (обновлено: )34730
    На РИА.ру опубликовано интервью Игоря Гужвы, которое он дал на случай своего задержания. По словам журналиста, ему будет вынесено подозрение по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор сайта "Страна.ua" Игорь Гужва за некоторое время до задержания сообщил о подготовке власти "перейти в наступление" и нанести по нему "удар".

    Интервью опубликовано на РИА.ру в пятницу, 23 июня. Агентство отмечает, что разговор с Гужвой состоялся до его задержания, и была договоренность, что "оно будет опубликовано, когда к нему придут "правоохранители", потому что в тот момент, когда мы с ним обсуждали ситуацию в стране и вокруг возглавляемого им СМИ, нам было понятно, что его задержание или арест — неминуемы".

    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua
    РИА Новости Украина
    Светлана Крюкова: обвинения против Гужвы сфабрикованы

    По словам Гужвы, после Нового года он получил звонок о том, что "власти отдохнули на праздниках и решили перейти в наступление — и нанести удар".

    "Он (план — Ред.) должен состоять из нескольких частей. Сначала будут проведены маски-шоу в редакции. Потом вне зависимости от полученных результатов мне будет вынесено подозрение по 110 статье второй части Уголовного кодекса — это "Посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Эта статья, в отличие от других статей УК, предусматривает только одну меру пресечения — арест. Ни залог, ни домашний арест, а сразу помещение в СИЗО", — сообщил журналист.

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    Гужва также добавил, что даже если дело развалится, "результат будет достигнут уже самим фактом моего ареста" и "прекращением деятельности "Страны.ua".

    "Вот, собственно говоря, мои информаторы мне сообщили, что есть такой план действий в отношении меня", — сообщил главред "Страны.ua".

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    В четверг, 23 июня, генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    Прокуратура готовит Гужве подозрение по статье "вымогательство" и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. В пятницу Гужва был на допросе, после чего его отправили в изолятор временного содержания.

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