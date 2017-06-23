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    Гужва о видео ГПУ: кадры смонтированы и искажают смысл беседы

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (93)

    (обновлено: )3501
    Игорь Гужва подтвердил факт встречи в ресторане, которую в качестве доказательства вымогания взятки привел генпрокурор Украины, однако он заявил, что отказался от предлагаемой взятки и пытался разобраться в том, кто и зачем хочет его подставить.
    Гужва с уведомлением о подозрении. Видео
    facebook.com/Lukash.ua

    Как заявил Гужва в видеокомментарии в ответ на обнародованное генпрокурором видео, в конце апреля на главреда вышел некий гражданин Антон Филипковский, который заявил, что "люди лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко" предлагали ему, чтобы он связался с Гужвой для снятия статей про Ляшко за деньги.

    Оперативное видео по Гужве на Youtube
    Канал FrozenNoseStudio на
    Дело Гужвы и "Страны". Появились оперативные кадры

    По словам Гужвы, он отказался от этого предложения, однако в мае с ним снова связался посредник Антон и уже говорил о депутате Линько, чтобы Гужва снял публикацию о конфликте депутата Линько с советником главы МВД Ильей Кивой. За снятие этого материала Гужве якобы предложили 20 тысяч долларов.

    "Это он озвучивал в ресторане, когда встречались. Я на самом деле пытался понять, что это за люди, которые приходят ко мне с такими предложениями, пытался понять, почему Линько хочет за такие деньги снять материал, поэтому задавал дополнительные вопросы Антону. Но по итогу я понимал, что, скорее всего, это некая подстава… Материал по Линько за деньги не сняли, все могут прочитать до сих пор материал на нашем сайте", — сказал Гужва в видеокомментарии, обнародованном его адвокатом Еленой Лукаш в Facebook.

    Главред подчеркнул, что "на этом видео, которое, как я понимаю, было неким образом смонтировано и искажало смысл нашей беседы, шла речь именно об этом". "Я интересовался, что за предложение такое подозрительно щедрое, и кому и зачем это надо, но потом я ответил отказом", — заявил Гужва.

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    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. В пятницу генпрокурор показал видео встречи Гужвы с мужчиной в одном из ресторанов, на котором зафиксировано якобы получение взятки главредом.

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