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    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (93)

    (обновлено: )7210
    По словам адвокат Елены Лукаш, главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении. Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь".
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Facebook Елены Лукаш

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва официально стал подозреваемым по делу о вымогательстве, сообщила его адвокат Елена Лукаш в пятницу на своей странице в Facebook.

    Оперативное видео по Гужве на Youtube
    Канал FrozenNoseStudio на
    Дело Гужвы и "Страны". Появились оперативные кадры

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    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    "Игорю Гужве вручено уведомление о подозрении", — написала Лукаш.

    Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь".

    "Никогда не вымогал денег ни с Линько (депутата — ред.), ни с каких-либо других людей, все материалы, о которых шла речь… что их нужно снять, они стоят на сайте, и то, что произошло, это просто полная провокация", — утверждает Гужва.

    Киевская прокуратура уже в субботу обратится в суд по поводу избрания меры пресечения, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

    "Руководителю интернет-издания "Страна.ua" вручено подозрение по части третьей статьи 189 УК Украины (вымогательство — ред.). С ходатайством об избрании меры пресечения обратимся в суд завтра. Сообщим об этом дополнительно", — написала Максимец в пятницу на своей странице в Facebook.

    Ранее в Генпрокуратуре заявили, что будут просить суд арестовать Гужву с правом внесения залога, размер которого сейчас определяется.

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