Политолог: цель налета на "Страну" - попытка сломить издание

"Целью в этой ситуации не был Игорь Гужва. Он был инструментом. Целью этого налета, по-другому это назвать сложно, — было само издание", — заявил Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва задержан в Киеве по обвинению в вымогательстве. В пятницу в ходе брифинга он заверил, что дело не направлено на борьбу с журналистами в целом.

По утверждению правоохранителей, Гужва требовал 20 тысяч долларов и получил половину, 10 тысяч, за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва.

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Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией. Генпрокурор заявил, что прокуратура намерена потребовать избрать меру пресечения Гужве в виде ареста с правом внесения залога. На данный момент он находится в следственном изоляторе, подозрение ему пока не предъявлено. По закону у правоохранителей на предъявление подозрения и избрание меры пресечения есть трое суток.