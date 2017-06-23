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    Политика

    Ляшко обвинил Гужву в работе на Кремль и ФСБ

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (97)

    (обновлено: )12813
    По словам лидера парламентской фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко, главред "Страны" Игорь Гужвы вел против него "грязную кампания по дискредитации".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Главред интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва ведет кампанию по дискредитации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко по указанию "российских кураторов". Об этом заявил сам нардеп-"радикал". 

    Оперативное видео по Гужве на Youtube
    Канал FrozenNoseStudio на
    Дело Гужвы и "Страны". Появились оперативные кадры

    "Грязную кампанию дискредитации против меня, которую длительное время проводит "Страна.uа" и "Интер", заказал и проплатил лично Сергей Левочкин, глава администрации Януковича. Это его месть за нашу позицию вернуть к государственному управлению государственные газораспределительные сети, которыми бесконтрольно управляют Фирташ, Бойко и Левочкин. Исполнители грязного заказ Левочкина — российский политтехнолог, пропагандист "Интера" Шувалов, ФСБшный агент Гужва, мелкая политическая проститутка (нардеп от БПП Сергей — Ред.) Каплин, которого вы каждый день видите на "Интере" с очередными "разоблачениями" против меня.", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    "Все, кто сейчас защищает Гужву — это прямая кремлевская агентура, которую сейчас активизировала российская ФСБ и Левочкин, который не вылезает из Москвы вместе со своим партнером Бойко. Покончить с этой антиукраинской бандой — задача государственной важности и национальной безопасности", — добавил нардеп. 

    Facebook Олега Ляшко
    Комментарий Олега Ляшко

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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