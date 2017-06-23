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    Фотоленты

    Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (86)

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    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Обыск в кабинете Игоря Гужвы
    Пресс-конференция О давлении власти на издание Страна. ua и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы
    В центре Киева взорвался джип
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации президента в Киеве
    Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и премьер-министр Владимир Гройсман
    Обрушение стены в Мукачево
    Над северной частью Германии пронесся торнадо.
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Игоря Гужву отправили в изолятор
    Игоря Гужву отправили в изолятор.
    Facebook Елены Лукаш
    Обыск в кабинете Игоря Гужвы
    Обыск в кабинете Игоря Гужвы.
    Facebook Юрия Луценко
    Пресс-конференция О давлении власти на издание Страна. ua и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы
    Пресс-конференция О давлении власти на издание "Страна. ua" и незаконное задержание главного редактора Игоря Гужвы.
    В центре Киева взорвался джип
    В центре Киева взорвался джип.
    facebook.com/volodkadubnitskiy
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации президента в Киеве
    Олег Березюк и Оксана Сыроед продолжают голодовку у здания Администрации президента в Киеве.
    Украинское фото
    Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и премьер-министр Владимир Гройсман
    Первый вице-премьер-министр Степан Кубив и премьер-министр Владимир Гройсман. Час вопросов к правительству в Верховной Раде.
    Украинское фото
    Обрушение стены в Мукачево
    Обрушение стены в Мукачево.
    pmg.ua
    Над северной частью Германии пронесся торнадо.
    Над северной частью Германии пронесся торнадо.
    @dw_russian
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии
    Под Харьковом прошли учения Нацгвардии.
    kharkov.dozor.ua
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона В ритме спорта
    Марина Порошенко объявила результаты аукциона "В ритме спорта".
    РИА Новости Украина
    Открытие 39-го Международного Московского кинофестиваля
    Итальянская актриса, член жюри основного конкурса Орнелла Мути и председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Игоря Гужву отправили в изолятор.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    Смотрите также: Как обыскивали Гужву и его "Страну"

    Утром в пятницу, 23 июня, в Шевченковском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. Полиция обнаружила во время осмотра в джипе, который взорвался сегодня утром в центре Киева, взрывное устройство, закрепленное под сидением водителя. "По предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя", — заявили в полиции.

    Смотрите также: ЧП в Киеве: в центре города взорвался джип

    В пятницу, 23 июня, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид и народный депутат Тарас Пастух продолжают голодовку под зданием Администрации президента в столице. Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

    Читайте также: "Голодные игры" депутатов: под АП продолжается "мусорный" протест

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