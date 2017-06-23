Фотоитоги 23 июня: задержание Гужвы, взрыв джипа в Киеве и голодовка под АП

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

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Утром в пятницу, 23 июня, в Шевченковском районе Киева произошел взрыв автомобиля, пострадал мужчина. Полиция обнаружила во время осмотра в джипе, который взорвался сегодня утром в центре Киева, взрывное устройство, закрепленное под сидением водителя. "По предварительным результатам осмотра, неустановленное взрывное устройство было прикреплено под сиденьем водителя", — заявили в полиции.

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В пятницу, 23 июня, глава фракции "Самопомич" Олег Березюк, вице-спикер Рады Оксана Сыроид и народный депутат Тарас Пастух продолжают голодовку под зданием Администрации президента в столице. Сыроид сообщила, что минувшей ночью протестующие ночевали в палатках, установленных возле Дома с химерами. Вместе с тем также она уточнила, что к голодающим народным избранникам из Администрации президента никто так и не вышел.

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