Шувалов о запрете на въезд в Украину: межвидовая борьба политиков

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КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Российский политтехнолог Игорь Шувалов назвал абсурдным решение о запрете въезда ему в Украину на 5 лет.

"Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", — заявил Шувалов "Украинской правде".

"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живём во времени и в мире в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", — добавил Шувалов.

На вопрос, где он планирует находиться сейчас, — не ответил.

Ранее член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что украинские пограничники выдворили из страны политтехнолога Игоря Шувалова, ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

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