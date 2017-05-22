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    Шувалов о запрете на въезд в Украину: межвидовая борьба политиков

    (обновлено: )26431
    Российский политтехнолог Игорь Шувалов заявил, что суета вокруг него связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми он хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал.
    Игорь Шувалов
    Из открытых источников

    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Российский политтехнолог Игорь Шувалов назвал абсурдным решение о запрете въезда ему в Украину на 5 лет.

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    "Нынешняя суета вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", — заявил Шувалов "Украинской правде".

    "Своим недоброжелателям сообщаю: мы живём во времени и в мире в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точке зрения и запретам медиа и свободы слова", — добавил Шувалов.

    На вопрос, где он планирует находиться сейчас, — не ответил.

    Ранее член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что украинские пограничники выдворили из страны политтехнолога Игоря Шувалова, ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет.

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