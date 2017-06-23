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    Аналитика и комментарии

    Не комбат и не герой АТО Семенченко стал фигурантом грандиозного скандала

    (обновлено: )99692
    Ряд бывших бойцов батальона "Донбасс" настаивают на привлечении к уголовной ответственности за мошенничество и другие "подвиги" экс-командира батальона, народного депутата Украины Семена Семенченко (Костю Гришина).
    Семен Семенченко. Архивное фото
    Украинское фото

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Три бывших бойца добровольческого батальона "Донбасс", ставшего батальоном спецназначения Нацгвардии Украины, а так же журналист-расследователь, в четверг, в Киеве собрали пресс-конференцию, на которой решили раскрыть общественности и средствам массовой информации, кем на самом деле является Семен Семенченко. По мнению его бывших сослуживцев, у него патологическая склонность к вранью, трусливость и чудесные знания PR-технологий, потому что ни разу не приняв участие в боевых действиях, он сумел предстать в глазах общественности, как "героический комбат". Они намерены отправить в правоохранительные органы, ВР и президенту требования расследовать преступления Семенченко объективно и не предвзято.

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    Список преступлений

    Еще до начало пресс-конференции стало понятно, что пройдет она в духе времени — не без заварушки. На улице несколько автобусов со спецназом. Патрульные полицейские дежурят у входа. В помещение без опасения пускают только женщин, мужчин только после предъявления удостоверений прессы. Все ждут, когда подтянутся сторонники экс-комбата. Но, так как они опаздывали, удалось начать конференцию без задержек.  

    Из троих спикеров, экс-командира ПТВ Владимира Бабенко (Фагот), добровольца Александра Калашника ("Калаш"), Александра Дуба ("Дуб") ранее служивших под началом Семена Семенченко, никто не нашел в его адрес ни одного доброго слова. Каждый из них считал, что он мошенник, ни дня не служивший в армии и не получивший профильного образования, незаконно присвоил себе воинское звание. А главное, что своими непрофессиональными действиями, а точнее бездействием, загубил жизни бойцов и командиров, как в Иловайском котле, так и в других сражениях. И самое страшное — его подозревают в измене.

    Бывшие бойцы "Донбасса" составили список преступлений, в которых, как они считают, виноват экс-комбат.

    Мошенничество. Мошенническим образом проник на территорию в/ч 3027 НГУ, получил офицерское звание. Не имея отношения к Нацгвардии, выдавал незаконные удостоверения бойцов батальона "Донбасс". 

    Пресс-конференция на тему Преступления Семена Семенченко
    РИА Новости Украина
    Бойцы "Донбасса" обвинили Семенченко в военных преступлениях

    Кража и торговля оружием. Организовал кражу оружия в большом количестве, которое оформлялось на военнослужащих НГУ, а фактически оно выдавалось подконтрольным Семенченко лицам и продавалось. А сейчас, вероятно, используется для совершения террористических актов и заказных убийств. Как сообщил Владимир Бабенко.

    Разворовывание средств. Присвоил и растратил деньги из "Благотворительного фонда Батальона Донбасс". Собранные пожертвования, а речь идет о больших суммах, которые в первые дни боевых жертвовали украинцы, пошло на его предвыборную кампанию в ВР, по данным бойцов.

    Похищение и незаконное лишения свободы. Похитил, против воли удерживал и собирался убить Александра Калашника (Калаш), который инициировал аудит деятельность благотворительного фонда в августе 2014 года. А так же Александра Дуба, который раскрыл факты расстрелов мирного населения. 

    Убийство. Возможно, причастен к убийству двух офицеров НГУ, которые были назначены руководителями батальона "Донбасс" и с которыми у Семенченко был конфликт, рассказал "Калаш". Они грозились рассказать о его махинациям руководству НГУ и… погибли в бою. Но бойцы считают, что их убили свои. Кроме этого по необдуманным действиям комбата под Карловкой погибли 5 бойцов батальона. 

    Преступные приказы. Отдавал заведомо преступные приказы и отказывался выполнять приказы руководства АТО, что привело к тому, что бойцы батальона попали в Иловайский котел, за который сам Семенченко был награжден орденом, который позже у него не забрали, хоть и лишили офицерского звания. 

    Поддержка сепаратизма. Причастен к захвату сепаратистами помещения Донецкой областной администрации и Госказначейсвтва в марте 2014 года. 

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    Шпионство. Возможное шпионство в пользу пророссийских боевиков в Донбассе, а именно, передача им информации о планах боевых подразделений Антитеррористической операции. 

    Темная личность

    "Я лично много интересовался личностью Гришина-Семенченко за последние три года. Лично у меня не вызывает никаких сомнений, что Семенченко является "российской консервой". Этому есть доказательства — силовики с ним не могут ничего сделать. По нему есть масса материала у СБУ, военной прокуратуры, но они не дают команды "фас". Тот самый Аваков не так давно выступал против Семенченко, а Матиос назвал его "российским агентом", но ничего не делают", — подчеркнул журналист Артем Фурманюк

    Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана. Видео
    NewsOne/Youtube
    Блокада Донбасса. Комментарий Семенченко об инициативе Гройсмана

    А Владимир Бабенко заявил, что поле Иловайска было разворовано оружие около 100 единиц. И недавнее задержание экс-бойцов батальона "Донбасс" подозреваемых в убийствах,  это подтверждает. У одного обнаружили оружие, числящееся за НГУ — батальоном "Донбасс". А так же, не исключено, что это же оружие было использовано в заказных убийствах Шеремета и Вороненкова

    Как уверяют спикеры, в военной прокуратуре много уголовных дел на Семенченко, и уже пора остановить этого человека, потому что он имеет доступ к гостайне. 

    Что интересно, но сторонники Сменченко не пытались доказать, что он бравый вояка и герой-комбат. Они только критиковали бойцов, выступивших против Семенченко обвиняя их во всех тяжких — от сдачи в плен, до распространения клеветы. При этом, они активно пытались доказать, что Семен Семенченко заслуженно стал офицером Нацгвардии, но не объясняли как. И вообще рассказывали, что уже давно все хотят оговорить честного человека. 

    "Они все врут. Им за это платит деньги Аваков и компания. Это все сделано за то, что Семен Семенченко поддерживает блокаду", — считает активистка Оля жена бойца "Донбасс". 

    Правда, на вопрос каким был командиром Семен Семенченко, так и не могли дать ответ собравшиеся под зданием в ожидании своих бывших однополчан, их оппоненты. Среди нескольких десятков бойцов в футболках с эмблемой "Донбасс", только один, как оказалось, воевал с Семенченко. 

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    "Он зарекомендовал себя как командир. Все обвинения в его адрес звучат удивительно. У меня не было никаких подозрений в отношении него. Если прокуратура расследует, пусть расследует", — отметил боец "Катана".

    Стычек между экс-бойцами батальона Донбасс из-за Гришина-Семенченко  удалось избежать чудом. Полиция вздохнула с облегчением и быстро покинула место дежурства. Но, судя по всему, в этой истории рано ставить точку.

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