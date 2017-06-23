Не комбат и не герой АТО Семенченко стал фигурантом грандиозного скандала

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Три бывших бойца добровольческого батальона "Донбасс", ставшего батальоном спецназначения Нацгвардии Украины, а так же журналист-расследователь, в четверг, в Киеве собрали пресс-конференцию, на которой решили раскрыть общественности и средствам массовой информации, кем на самом деле является Семен Семенченко. По мнению его бывших сослуживцев, у него патологическая склонность к вранью, трусливость и чудесные знания PR-технологий, потому что ни разу не приняв участие в боевых действиях, он сумел предстать в глазах общественности, как "героический комбат". Они намерены отправить в правоохранительные органы, ВР и президенту требования расследовать преступления Семенченко объективно и не предвзято.

Список преступлений

Еще до начало пресс-конференции стало понятно, что пройдет она в духе времени — не без заварушки. На улице несколько автобусов со спецназом. Патрульные полицейские дежурят у входа. В помещение без опасения пускают только женщин, мужчин только после предъявления удостоверений прессы. Все ждут, когда подтянутся сторонники экс-комбата. Но, так как они опаздывали, удалось начать конференцию без задержек.

Из троих спикеров, экс-командира ПТВ Владимира Бабенко (Фагот), добровольца Александра Калашника ("Калаш"), Александра Дуба ("Дуб") ранее служивших под началом Семена Семенченко, никто не нашел в его адрес ни одного доброго слова. Каждый из них считал, что он мошенник, ни дня не служивший в армии и не получивший профильного образования, незаконно присвоил себе воинское звание. А главное, что своими непрофессиональными действиями, а точнее бездействием, загубил жизни бойцов и командиров, как в Иловайском котле, так и в других сражениях. И самое страшное — его подозревают в измене.

Бывшие бойцы "Донбасса" составили список преступлений, в которых, как они считают, виноват экс-комбат.

Мошенничество. Мошенническим образом проник на территорию в/ч 3027 НГУ, получил офицерское звание. Не имея отношения к Нацгвардии, выдавал незаконные удостоверения бойцов батальона "Донбасс".

Кража и торговля оружием. Организовал кражу оружия в большом количестве, которое оформлялось на военнослужащих НГУ, а фактически оно выдавалось подконтрольным Семенченко лицам и продавалось. А сейчас, вероятно, используется для совершения террористических актов и заказных убийств. Как сообщил Владимир Бабенко.

Разворовывание средств. Присвоил и растратил деньги из "Благотворительного фонда Батальона Донбасс". Собранные пожертвования, а речь идет о больших суммах, которые в первые дни боевых жертвовали украинцы, пошло на его предвыборную кампанию в ВР, по данным бойцов.

Похищение и незаконное лишения свободы. Похитил, против воли удерживал и собирался убить Александра Калашника (Калаш), который инициировал аудит деятельность благотворительного фонда в августе 2014 года. А так же Александра Дуба, который раскрыл факты расстрелов мирного населения.

Убийство. Возможно, причастен к убийству двух офицеров НГУ, которые были назначены руководителями батальона "Донбасс" и с которыми у Семенченко был конфликт, рассказал "Калаш". Они грозились рассказать о его махинациям руководству НГУ и… погибли в бою. Но бойцы считают, что их убили свои. Кроме этого по необдуманным действиям комбата под Карловкой погибли 5 бойцов батальона.

Преступные приказы. Отдавал заведомо преступные приказы и отказывался выполнять приказы руководства АТО, что привело к тому, что бойцы батальона попали в Иловайский котел, за который сам Семенченко был награжден орденом, который позже у него не забрали, хоть и лишили офицерского звания.

Поддержка сепаратизма. Причастен к захвату сепаратистами помещения Донецкой областной администрации и Госказначейсвтва в марте 2014 года.

Читайте также: Украинские ультраправые вышли на открытое противостояние с властью

Шпионство. Возможное шпионство в пользу пророссийских боевиков в Донбассе, а именно, передача им информации о планах боевых подразделений Антитеррористической операции.

Темная личность

"Я лично много интересовался личностью Гришина-Семенченко за последние три года. Лично у меня не вызывает никаких сомнений, что Семенченко является "российской консервой". Этому есть доказательства — силовики с ним не могут ничего сделать. По нему есть масса материала у СБУ, военной прокуратуры, но они не дают команды "фас". Тот самый Аваков не так давно выступал против Семенченко, а Матиос назвал его "российским агентом", но ничего не делают", — подчеркнул журналист Артем Фурманюк.

А Владимир Бабенко заявил, что поле Иловайска было разворовано оружие около 100 единиц. И недавнее задержание экс-бойцов батальона "Донбасс" подозреваемых в убийствах, это подтверждает. У одного обнаружили оружие, числящееся за НГУ — батальоном "Донбасс". А так же, не исключено, что это же оружие было использовано в заказных убийствах Шеремета и Вороненкова.

Как уверяют спикеры, в военной прокуратуре много уголовных дел на Семенченко, и уже пора остановить этого человека, потому что он имеет доступ к гостайне.

Что интересно, но сторонники Сменченко не пытались доказать, что он бравый вояка и герой-комбат. Они только критиковали бойцов, выступивших против Семенченко обвиняя их во всех тяжких — от сдачи в плен, до распространения клеветы. При этом, они активно пытались доказать, что Семен Семенченко заслуженно стал офицером Нацгвардии, но не объясняли как. И вообще рассказывали, что уже давно все хотят оговорить честного человека.

"Они все врут. Им за это платит деньги Аваков и компания. Это все сделано за то, что Семен Семенченко поддерживает блокаду", — считает активистка Оля жена бойца "Донбасс".

Правда, на вопрос каким был командиром Семен Семенченко, так и не могли дать ответ собравшиеся под зданием в ожидании своих бывших однополчан, их оппоненты. Среди нескольких десятков бойцов в футболках с эмблемой "Донбасс", только один, как оказалось, воевал с Семенченко.

Смотрите также: Обыски в редакции интернет-издания "Страна"

"Он зарекомендовал себя как командир. Все обвинения в его адрес звучат удивительно. У меня не было никаких подозрений в отношении него. Если прокуратура расследует, пусть расследует", — отметил боец "Катана".

Стычек между экс-бойцами батальона Донбасс из-за Гришина-Семенченко удалось избежать чудом. Полиция вздохнула с облегчением и быстро покинула место дежурства. Но, судя по всему, в этой истории рано ставить точку.