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    Гужве в субботу изберут меру пресечения - прокуратура

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    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (100)

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    Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева, руководителю Интернет издания "Страна.ua" вручено подозрение, с ходатайством об избрании меры пресечения прокуратура обратится в субботу.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручили уведомление о подозрении по ст. 189 УК Украины (вымогательство), сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

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    По ее данным, прокуратура в субботу обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

    "Руководителю Интернет издания "Страна.ua" вручено подозрение по ч. 3 ст. 189 УК Украины. С ходатайством об избрании меры пресечения будем обращаться в суд завтра. Сообщим об этом дополнительно", — отметила она.

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

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