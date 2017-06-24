Гужве в субботу изберут меру пресечения - прокуратура

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве вручили уведомление о подозрении по ст. 189 УК Украины (вымогательство), сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

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По ее данным, прокуратура в субботу обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

"Руководителю Интернет издания "Страна.ua" вручено подозрение по ч. 3 ст. 189 УК Украины. С ходатайством об избрании меры пресечения будем обращаться в суд завтра. Сообщим об этом дополнительно", — отметила она.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве.