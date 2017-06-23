Криминал, который не укладывается в голове

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Зарезали на глазах у сына

В центре Киеве в Золотоворотском сквере на глазах у сына зарезали участника АТО.

Сообщается, что погибшему было около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой.

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По предварительным данным, между двумя молодыми мужчинами возле метро произошел спор из-за денег. Один из участников конфликта ударил несколько раз ножом пожилого мужчину, который заступился за своего сына. Вскоре после преступления убийца был задержан.

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Кроме того, в Киеве через день после возвращения из зоны АТО убили бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова.

Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления. Также сообщается, что подозреваемые задержаны и 23 июня должно состоятся судебное заседание для избрания им меры пресечения.

Один из пользователей соцсети Facebook Дмитрий Ковальчук написал в комментариях, что погибший отмечал возвращение из зоны АТО в гостях у ранее судимого мужчины. Подозреваемый якобы отбывал наказание за убийство девушки. По данным Ковальчука, бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова ограбили и выкинули из окна. h

Жестокое убийство украинки

На этой неделе немало шуму наделала новость о жестоком убийстве украинки в Польше. Ее тело со связанными руками и привязанным к шее 15-килограммовым камнем нашли 18 июня на дне водоема возле г. Грубешов Люблинского воеводства. По данным проведенной экспертизы, украинка была еще жива, когда ее бросили в пруд.

dziennikwschodni.pl Украинка, которую убили в Польше

Погибшая Светлана Нестерук была жительницей Ковеля Волынской области. У нее осталась муж, отец-пенсионер и 5-летняя дочь.

Впоследствии, из-за проблем с польским законом Светлана сменила имя и фамилию на Татьяну Остапчук. Женщина зарабатывала, скупая сигареты, которые перепродавала в Польше. Это и послужило причиной ее смерти.

Вскоре пограничники задержали двух граждан Украины по подозрению в убийстве, а также 29-летнего мужчину, который знал о преступлении, но не сообщил об этом в полицию.

Как сообщил спикер окружной прокуратуры в Замосьце Бартош Вуйчик, было установлено, что в день гибели украинки, между ней и задержанными возникла ссора. Женщина хотела получить деньги, которые ей задолжали мужчины.

Двух украинцев взяли под стражу на 3 месяца. За убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.

Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области

Убийство молодых супругов

В среду вечером, 21 июня, на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка (Черниговская область) обнаружили убитых молодых супругов Виталия и Ольгу Зубенко - их тела с многочисленными ножевыми ранениями были закопаны. Информация об их исчезновении появилась еще несколько дней назад в соцсетях. Сообщалось, что Виталий и Ольга пропали вместе, однако у них дома ничего не исчезало, кроме телефонов и внутренних паспортов.

Вскоре выяснилось, что Виталий и Ольга оказалась в ловушке у двух мошенников, которые притворялись магами.

"Супруги долгое время не могли иметь детей. Они познакомились с человеком, который пообещал им магическую помощь. Пара договорилась о встрече", — рассказывает руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

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Первой задержали сообщницу "мага" — в Черниговской области, неподалеку от места преступления. Самого подозреваемого брали на базе отдыха в Черкасской области. У задержанных изъяли оккультную литературу и разные ритуальные предметы. В полиции не говорят о мотиве преступления, но, вероятно, это были деньги, которые супруги должны были заплатить за сеанс магии.

За убийство двух людей злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Немец с перерезанным горлом

В поезде Киев — Харьков утром 21 июня нашли мертвым 29-летнего гражданина Германии. Тело обнаружили в туалете, который был заперт изнутри. Полиция предполагает самоубийство, но проверяет и другие версии.

"Тело обнаружили, когда поезд остановился на станции "Решетиловка". По документам умерший — гражданин Германии, - рассказали в пресс-службе областной полиции. — При визуальном осмотре у мужчины оказалась рана на шее — была перерезана сонная артерия. Туалет, где находился покойник, был заперт изнутри".

Рядом с телом нашли осколки чайного стакана со следами крови. Поэтому в полиции предполагают, что немец мог совершить самоубийство. Чем иностранец занимался в Украине, полиция выясняет.

По материалам из открытых источников интернет