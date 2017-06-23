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    Аналитика и комментарии

    Криминал, который не укладывается в голове

    Тема:

    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (229)

    (обновлено: )78810
    Число сообщений по поводу убийств в последнее время зашкаливает. И, к сожалению, они принимают все более жестокий характер. Украинку убили, прицепив камень на шею, молодую пару из Киева закопали на свиноферме, а в столице одно за другим убийство "атошников".
    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области
    Facebook Оксаны Блищик

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Зарезали на глазах у сына

    В центре Киеве в Золотоворотском сквере на глазах у сына зарезали участника АТО.

    Сообщается, что погибшему было около 60 лет, он — участник АТО, воевал под Марьинкой.

    Смотрите также: Убийство пожилого участника АТО в Киеве. Кадры с места происшествия

    По предварительным данным, между двумя молодыми мужчинами возле метро произошел спор из-за денег. Один из участников конфликта ударил несколько раз ножом пожилого мужчину, который заступился за своего сына. Вскоре после преступления убийца был задержан.

    Ограбили и выкинули в окно

    Пистолет
    RIA News
    Криминал в Украине звереет: практически каждый день шокирующие преступления

    Кроме того, в Киеве через день после возвращения из зоны АТО убили бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова.

    Военнослужащего якобы сбросили с 9 этажа. Точная информация о трагедии пока не сообщается. По предварительной версии, убийство произошло с целью ограбления. Также сообщается, что подозреваемые задержаны и 23 июня должно состоятся судебное заседание для избрания им меры пресечения.

    Один из пользователей соцсети Facebook Дмитрий Ковальчук написал в комментариях, что погибший отмечал возвращение из зоны АТО в гостях у ранее судимого мужчины. Подозреваемый якобы отбывал наказание за убийство девушки. По данным Ковальчука, бойца 12 батальона Дмитрия Смирнова ограбили и выкинули из окна. h

    Жестокое убийство украинки

    На этой неделе немало шуму наделала новость о жестоком убийстве украинки в Польше. Ее тело со связанными руками и привязанным к шее 15-килограммовым камнем нашли 18 июня на дне водоема возле г. Грубешов Люблинского воеводства. По данным проведенной экспертизы, украинка была еще жива, когда ее бросили в пруд.

    dziennikwschodni.pl
    Украинка, которую убили в Польше

    Погибшая Светлана Нестерук была жительницей Ковеля Волынской области. У нее осталась муж, отец-пенсионер и 5-летняя дочь.

    Впоследствии, из-за проблем с польским законом Светлана сменила имя и фамилию на Татьяну Остапчук. Женщина зарабатывала, скупая сигареты, которые перепродавала в Польше. Это и послужило причиной ее смерти.

    Вскоре пограничники задержали двух граждан Украины по подозрению в убийстве, а также 29-летнего мужчину, который знал о преступлении, но не сообщил об этом в полицию.

    Как сообщил спикер окружной прокуратуры в Замосьце Бартош Вуйчик, было установлено, что в день гибели украинки, между ней и задержанными возникла ссора. Женщина хотела получить деньги, которые ей задолжали мужчины.

    Ограбление дома в селе Сухолучье под Киевом: работа полиции
    kv.npu.gov.ua
    Криминал минус полиция. В Украине резко вырос спрос на охранные услуги

    Двух украинцев взяли под стражу на 3 месяца. За убийство им грозит до 25 лет лишения свободы.

    Исчезнувших в Киеве супругов нашли убитыми в Черниговской области

    Убийство молодых супругов

    В среду вечером, 21 июня, на заброшенной свиноферме в селе Шаповаловка (Черниговская область) обнаружили убитых молодых супругов Виталия и Ольгу Зубенко - их тела с многочисленными ножевыми ранениями были закопаны. Информация об их исчезновении появилась еще несколько дней назад в соцсетях. Сообщалось, что Виталий и Ольга пропали вместе, однако у них дома ничего не исчезало, кроме телефонов и внутренних паспортов.

    Вскоре выяснилось, что Виталий и Ольга оказалась в ловушке у двух мошенников, которые притворялись магами.

    "Супруги долгое время не могли иметь детей. Они познакомились с человеком, который пообещал им магическую помощь. Пара договорилась о встрече", — рассказывает руководитель столичной полиции Андрей Крищенко.

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    Первой задержали сообщницу "мага" — в Черниговской области, неподалеку от места преступления. Самого подозреваемого брали на базе отдыха в Черкасской области. У задержанных изъяли оккультную литературу и разные ритуальные предметы. В полиции не говорят о мотиве преступления, но, вероятно, это были деньги, которые супруги должны были заплатить за сеанс магии.

    Наручники
    УНИАН
    Реформа криминалитета - апгрейд преступлений 90-х

    За убийство двух людей злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

    Немец с перерезанным горлом

    В поезде Киев — Харьков утром 21 июня нашли мертвым 29-летнего гражданина Германии. Тело обнаружили в туалете, который был заперт изнутри. Полиция предполагает самоубийство, но проверяет и другие версии.

    "Тело обнаружили, когда поезд остановился на станции "Решетиловка". По документам умерший — гражданин Германии, - рассказали в пресс-службе областной полиции. — При визуальном осмотре у мужчины оказалась рана на шее — была перерезана сонная артерия. Туалет, где находился покойник, был заперт изнутри".

    Рядом с телом нашли осколки чайного стакана со следами крови. Поэтому в полиции предполагают, что немец мог совершить самоубийство. Чем иностранец занимался в Украине, полиция выясняет.

    По материалам из открытых источников интернет

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