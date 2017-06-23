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    Причины задержания Гужвы и обысков в "Стране". Мнение эксперта

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    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (97)

    (обновлено: )22310
    Директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков считает, что обыски в издании "Страна.ua" и задержание его главреда Игоря Гужвы - "очередная провокация".
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Все достаточно прозрачно — очередная провокация, очередные подброшенные деньги, очередной правовой беспредел, реализуемый силами, которые должны, наоборот, охранять правопорядок, очередное грубейшее попрание свободы слова, презумпции невиновности", — заявил Павел Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

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