Причины задержания Гужвы и обысков в "Стране". Мнение эксперта

"Все достаточно прозрачно — очередная провокация, очередные подброшенные деньги, очередной правовой беспредел, реализуемый силами, которые должны, наоборот, охранять правопорядок, очередное грубейшее попрание свободы слова, презумпции невиновности", — заявил Павел Рудяков в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.