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    Политика

    Омбудсмен призвала правоохранителей не мешать "Стране" работать

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (81)

    (обновлено: )12410
    Омбудсмен Валерия Лутковская призывает правоохранительные органы проводить необходимые следственные действия, не вмешиваясь в деятельность интернет-издания.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что обеспокоена задержанием главреда интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, и призвала правоохранителей проводить следственные действия, не вмешиваясь в деятельность данного СМИ.

    Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Гужва был задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства. В офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отмечается в сообщении на сайте омбудсмена, Лутковская высказала обеспокоенность ситуацией с задержанием Гужвы. "Призываю правоохранительные органы проводить необходимые следственные действия, не вмешиваясь в деятельность указанного средства массовой информации. Необходимо четко разграничить расследования в отношении должностного лица и профессиональную деятельность СМИ, обеспечив при этом невмешательство в свободу слова", — приводятся в сообщении ее слова.

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    По мнению омбудсмена, это уголовное дело "требует особенно тщательного изучения, поскольку может быть расценено как давление на СМИ".

    "Данная ситуация будет находиться на моем личном контроле, а в дальнейшем будет осуществляться мониторинг событий", — пообещала Лутковская.

    Прокуратура готовит Гужве подозрение по статье "вымогательство" и будет ходатайствовать об избрании меры пресечения. В пятницу Гужва был на допросе, после чего его отправили в изолятор временного содержания.

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