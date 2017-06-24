Хроника 23 июня: взрыв в Мариуполе, "хлебное перемирие", дело против Гужвы

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 23 июня, Луценко поставил "точку" в "газовом деле" Тимошенко, Турчинов заявил, что Рада проголосует за визовый режим с Россией до середины июля, в Одессе устроили облаву на студентов, в Мариуполе на базе полиции прогремел взрыв. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина обжаловала решение Лондонского суда по "долгу Януковича"

Министерство финансов Украины подала апелляцию на решение Высокого суда Лондона по долгу перед Россией в размере 3 миллиардов долларов. Необходимые документы были поданы в пятницу Министерством финансов в британский Апелляционный суд. Слушание апелляции предварительно назначено на вторую половину января 2018 года.

Турчинов: Рада проголосует за визовый режим с Россией до середины июля

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов выразил надежду, что Верховная Рада до летних каникул проголосует за отмену безвизового режима с РФ. Данный вопрос находится в компетенции правительства Украины. В свою очередь депутаты в Раде настаивают на принятии проекта постановления об обращении к Кабмину относительно прекращения действия соглашения между правительствами Украины и РФ о безвизовых поездках. На летние каникулы депутаты Верховной рады уходят с середины июля.

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Луценко поставил "точку" в "газовом деле" Тимошенко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в отношении экс-премьера, лидера фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко не может быть уголовного производства по "газовому делу".

"Я помню, как Юлия Владимировна (Тимошенко — Ред.) бурно реагировала на критику и говорила, что семейство Луценко назначено Порошенко для политических репрессий лично над ней. Как представитель семейства, который лично репрессирует Юлию Владимировну, заявляю окончательно: в этой стране дважды не судят", — заявил Луценко в ходе брифинга.

Кабмин решил докапитализировать "ПриватБанк" на 38,5 млрд грн

Кабмин Украины решил докапитализировать национализированный "ПриватБанк" на 38,5 миллиарда гривен (почти на 1,5 миллиарда долларов по текущему курсу) путем выпуска облигаций внутреннего госзайма, сообщил в пятницу на брифинге глава Минфина Александр Данилюк. По его словам, государство как акционер снова вынуждено поддержать банк дополнительным капиталом. На первом этапе предполагается выпустить ОВГЗ на сумму 22,5 млрд грн.

Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве

Главный редактор издания "Страна.ua" Игорь Гужва официально стал подозреваемым по делу о вымогательстве, сообщила его адвокат Елена Лукаш. По ее словам, Гужве вручено уведомление о подозрении. Она также опубликовала видеокомментарий Гужвы, где он заявляет, что "это абсолютная фальсификация и ложь". Игорю Гужве грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Из Львова начали вывозить мусор

Во Львове возобновился вывоз мусора. Как сообщил председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка, на данный момент стоит задача в течение двух недель очистить Львов от мусора. В течение пятницы из почти 12 000 тонн накопленного в городе мусора вывезено 270 тонн, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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В ожидании призыва в Нацгвардию. В Одессе устроили облаву на студентов

Сотрудники Приморского райвоенкомата Одессы в пятницу незаконно задержали несколько десятков студентов Одесского национального политехнического университета, хотя весенняя призывная кампания закончилась еще 31 мая. Очевидцы утверждают, что в общежитии Аграрного университета парней вытаскивали буквально из постели. Военком объяснил рейд необходимостью срочно уточнить информацию о призывниках.

В Мариуполе на базе полиции прогремел взрыв

На базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв, сообщает пресс-служба Национальной полиции. По данным местных СМИ, взорвался снаряд от гранатомета. В результате взрыва пострадало 7 человек, все полицейские. Травмы тяжелые. 4 человека получили осколочные ранения конечностей, 2 — грудной клетки, одному полицейскому осколок попал в голову.

В Донбассе началось "хлебное перемирие"

Режим тишины установлен вдоль всей линии соприкосновения на период сборки урожая, с 24 июня по 31 августа. В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о соблюдения перемирия со стороны ВСУ. Штаб АТО заявил о полусотне обстрелов за минувшие сутки, несмотря на "хлебное перемирие".