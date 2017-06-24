Бондаренко: дело Гужвы - это давление на независимые СМИ

РИА Новости Украина

Возбуждение уголовного дела против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который подозревается в вымогательстве, является давлением со стороны властей на украинские независимые СМИ, выразил мнение политолог Кость Бондаренко.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией, сообщают РИА Новости.

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"Я считаю, что дело полностью не против Гужвы, а против независимых украинских СМИ, которые не зависят от Банковой (улица, где находится администрация президента Украины – Ред.). Хочется верить, что это дело развалится, как и любые другие дела", — сказал Бондаренко.