наверх
24.06.201709:11
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Бондаренко: дело Гужвы - это давление на независимые СМИ

    Тема:

    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый (102)

    1
    Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Возбуждение уголовного дела против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, который подозревается в вымогательстве, является давлением со стороны властей на украинские независимые СМИ, выразил мнение политолог Кость Бондаренко.

    Главный редактор Страны Игорь Гужва и следователи, ведущие дело
    facebook.com/Lukash.ua
    Власть против независимых СМИ: дело "Страны.ua" и Гужвы

    Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что редактор украинского интернет-издания "Страна.ua" Гужва задержан в Киеве. По утверждению правоохранителей, он требовал 20 тысяч долларов и получил половину — 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По данным генпрокурора, у следствия имеются видео- и аудиодоказательства.

    В самом офисе издания прошли обыски. Депутат "Радикальной партии" Дмитрий Линько заявил, что именно у него вымогали деньги и в вымогательстве якобы участвовал лично Гужва. Сам Гужва считает дело против него спланированной провокацией, сообщают РИА Новости.

    Читайте также: Обыски в "Стране", задержание Гужвы: все подробности

    "Я считаю, что дело полностью не против Гужвы, а против независимых украинских СМИ, которые не зависят от Банковой (улица, где находится администрация президента Украины – Ред.). Хочется верить, что это дело развалится, как и любые другие дела", — сказал Бондаренко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Валерий Чалый. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Рудяков: закон о реинтеграции Донбасса таит опасность военного обострения
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против