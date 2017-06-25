Гужва еще не решил, будет ли вносить залог

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва сообщил, что пока не знает, будет ли он вносить залог в 544 тысячи гривен, установленный судом. Об этом он сказал журналистам после заседание суда, видео разместил журналист Юрий Лукашин на странице в Facebook.

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Отвечая на вопрос, будет ли он вносить залог, Гужва сказал, что примет это решение, переговорив с адвокатами и друзьями. При этом он отметил, что пока никто ему не говорил, что готов внести залог.

Гужва также заявил, что с его стороны нет состава преступления. "С моей стороны состава преступления нет. Поэтому говорить о правильности решения могут сторона обвинения или защиты", — прокомментировал он решение суда.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.