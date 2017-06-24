Вовк: Гужва давно был на мушке Администрации президента Украины

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Поздно вечером 22 июня в офис издания "Страна" силовики нагрянули с обысками, которые проводили до самого утра. Работа редакции была заблокирована.

Глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Игоря Гужву задержали за вымогательство взятки в 10 тысяч долларов.

"Долгался, наконец, к правде. По материалам ГФС (Государственной фискальной службы — Ред.) и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, который требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика", — уточнил генпрокурор.

При этом Луценко заверил, что у следствия имеются все видео и аудио доказательства указанного преступления Гужвы.

В свою очередь Гужва заявил, что уголовное дело начато после публикации критической статьи о народном депутате из фракции "Радикальной партии" Дмитрии Линько. По его словам, люди Линько предлагали $20 тыс. за снятие материала, однако он отказался.

"Мне шьют дело по насквозь сфальсифицированному делу. Я не вымогал ничего ни у Линько, ни у кого-либо другого. Наоборот. Меня пытались спровоцировать взять деньги. Но я отказался. Но доказательства этого дела никого не волнуют. Им главное меня посадить в тюрьму. А там уже никого не интересует, как дальше пойдет дело. Но ничего. Победа будет за нами! Прорвемся", — утверждает Гужва.

Читайте также: Бондаренко: дело Гужвы — это давление на независимые СМИ

И это уже не первая попытка задержать редактора неугодного власти издания.

"Игорь Гужва давно на мушке Администрации президента Украины. Я в 2014 году получал просьбы-указание арестовать Гужву и закрыть издание "Вести", которое он тогда возглавлял. Валентин Наливайченко дал указание по-честному разобраться, и мы криминала не нашли. Осенью 2014 я встретился с господином Гужвой и объяснил ему, что Служба безопасности Украины никогда не пойдет на нарушение закона. Мы беседовали обо всем, в том числе не поняли друг друга в некоторых вопросах, но остались людьми. Сегодняшняя ситуация требует срочной публикации доказательств. Я не верю большинству народных депутатов", — сообщил экс-глава следственного управления СБУ Василий Вовк.

Пресс-служба СБУ Василий Вовк

Как подчеркнул генерал СБУ, тогда речь шла о том, что, дескать, "Вести" поддерживают сепаратистов и пишут не то, что все другие украинские издания.

"Мы ему предложили закрыть газету на 3 месяца, чтобы вокруг улеглись страсти. Он сказал, что подумает и отказался. После очередного задержания Игоря Гужвы можно сделать вывод, что цель не интернет-издание, а сам Гужва. Нашли какого-то депутата, которого никто не знает, который решил "засветиться", дали ему наверное намного денег и сказали "нагрузить" Гужву. Я не верю, что это все было на самом деле. Это больше напоминает подставу. У Гужвы достаточно денег, чтобы он еще что-то вымогал", — считает Вовк.

"Подстава" с деньгами, по мнению генерала СБУ, очевидна. Следователи просто не могли придумать ничего лучше.

"Это нельзя назвать операцией, это "наезд" на человека — оппозиционера. "Наезжать" надо по-другому. В данном случае, они сами на себя "наехали". И вместо того, чтобы это все вытворять, им надо было его на свою сторону привлекать. Но другими способами", — подчеркивает Василий Вовк.

Как подчеркнул генерал, он знает Гужву как интеллигентного порядочного человека, которого нельзя настраивать против Украины и против власти.