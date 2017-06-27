Игорь Гужва: мы не оппозиция власти, а зеркало Украины

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

Это интервью с Игорем Гужвой, главным редактором сайта "Страна.UA", которого 22 июня арестовали в Киеве, мы готовили заранее. Даже договорились, что оно будет опубликовано в тот день, когда его арестуют. Потому что в тот момент, когда мы с ним обсуждали ситуацию в стране и вокруг возглавляемого им СМИ, нам было понятно, что его арест неминуем и что о том, почему его арестуют, надо будет рассказать открыто и с его слов.

Игорь, РИА Новости уже неоднократно писали, что ты являешься владельцем и главным редактором по сути чуть ли не единственного оппозиционного СМИ Украины, против которого власти развязали войну… Но ты, много лет проработав в украинской журналистике, создавая "Страну. UA" не мог не сознавать, что власть не простит тебе оппозиционность…

— Ну, во-первых, я не задумывал этот ресурс, как оппозиционный власти. А, во-вторых, он оппозиционным власти не является. Мы не являемся оппозиционным средством массовой информации, потому что не занимаемся политикой и поэтому не можем в классическом виде называться оппозиционным изданием. Мы являемся объективным средством массовой информации, которое старается максимально честно и адекватно оценивать происходящее, описывать и анализировать происходящие в стране события. Вот и все. Речи не идет о какой-то там сознательной оппозиционности… Правда, в украинском медиа-пространстве таких — объективных информационно-аналитических изданий, мало, почти нет. Поэтому, выстраивая концепцию своего издания, мы как раз и рассчитывали, что своей исключительностью сможем в этом плане завоевать аудиторию. Кажется, у нас это получилось… Люди нуждаются в незаангажированной информации, мы стараемся по мере сил удовлетворять спрос на такого рода контент.

Есть какие-то политические структуры в Верховной раде или вне парламента, которые, поддерживают ваше СМИ финансово, политически, сотрудничают с изданием, предоставляя ему материалы и компромат на своих конкурентов?

— Как объективное СМИ, которое много пишет о политике, мы взаимодействуем со всеми политическими силами и в Раде и вне ее. Но прежде всего с ньюсмейкерами. То есть, они рассказывают о своей позиции по тем или иным политическим вопросам, мы ее (эту позицию – Ред.) публикуем. Кого-то там отдельно из всего политического спектра Украины мы не выделяем. Возможно, кто-то любит нас больше, кто-то меньше. Или кто-то, наоборот, не любит нас больше, а кто-то меньше. Ну, в общем, это право каждого политика, каждого человека… Но мы, в свою очередь, стараемся относиться ко всем одинаково ровно. Мы – просто то зеркало, в котором страна Украина может увидеть себя наиболее объективно.

Читайте также: Вовк: Гужва давно был на мушке Администрации президента Украины

Что касается финансирования, то штат редакции небольшой, около 10 человек и пока я содержу наш ресурс на свои средства. Но скоро, если ничего и никто не помешает, выйдем на самоокупаемость. У нас резко растет посещаемость, а, следовательно, и цена на рекламу…

Многие украинские СМИ сейчас выходят на украинском языке или на двух языках – еще и на русском. Страна.UA использует исключительно русский язык. Это – принципиальная позиция?

— Нет. Во-первых, многие издания в Киеве выходят на одном русском языке. Украиноязычная версия требует дополнительных расходов, которые, к сожалению, мы сейчас себе не можем позволить. Возможно, в перспективе мы "заговорим" и на украинском. Но пока у нас есть та версия, на которой нас читает большинство посетителей нашего сайта. Пока украинское законодательство нам это не запрещает.

На сайте РИА Новости мы опубликовали материал, посвященный заявлению редакции о том, что на вас оказывается давления. В нашей редакции эта ситуация беспокоит нас прежде всего как твоих коллег. Что же произошло на самом деле? Почему и как оказалось, что Страна.UA оказалась в конфликте с властью, с правоохранительными структурами, что может привести к твоему аресту?

— Я бы разделил наши отношения с властью и тот список претензий, который есть к нам со стороны власти, на две части – на стратегическую и тактическую. Стратегически чем мы не нравимся власти? Тем, что мы не играем в ту игру, которую власти навязывают украинским СМИ. Условия этой игры очень простые – первое, так как в стране идет война, так как страна находится в тяжелом экономическом положении и при наличии, как внушает гражданам пропаганда, внешней агрессии, тот, кто критикует власть, — враг.

Конечно, какая-то критика (с точки зрения власти – ред.) допустима, но в частном порядке, то есть можно говорить об отдельных недостатках, но при этом нужно давать понять, что власть в целом идет в правильном направлении.

А наше издание нарушает это правило игры и мы говорим, что неверно в целом все избранное властью направление – против России, в угоду национализму, с разрушением экономики и в полной зависимости от Запада.

Второе правило игры, негласно предложенной властью, — существует единственно правильная точка зрения, которая должна господствовать в информпространстве по отношению ко многим вопросам – начиная от русского языка и заканчивая геополитическим выбором Украины. Та точка зрения, которую продуцирует власть – единственно верная, можно ее критиковать в частности, но нельзя от нее отступать. Однако на Украине живут миллионы людей, которые считают иначе. И у них нет права голоса. Поэтому наш ресурс и стал выразителем иной точки зрения, тем и привлекателен украинскому сегменту Интернета.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Игорь Гужва. Архивное фото

И третье условие игры – это самое плохое, на мой взгляд, условие. Это взращивание и педалирование (со стороны власти – ред.) самых низменных чувств в народе по отношению к тем странам, к тем группам населения, которые власть определила врагами (это – прежде всего жители Донбасса, "ватники", как их называют на Украине – Ред.) Я приведу конкретный пример. На нашем сайте никогда не может появиться статья, в которой редакция призывает своих читателей радоваться гибели ТУ-154 над Черным морем, доктора Лизы и тех, кто летел тем самолетом. Мы считаем, что это – радоваться гибели людей, — за пределами человеческой морали, мы этим никогда не занимаемся. Но очень многие украинские СМИ с поощрения власти, я подчеркиваю — это часто была не самодеятельность редакций, —выражали радость по поводу гибели россиян. Делали это украинские СМИ якобы из идейных соображений – патриотизма, защиты государственных интересов и проч. Но я не считаю это патриотизмом. Что патриотичного может быть в культивировании низменных чувств у населения? Это очень плохо сказывается на общественной морали. Провоцируя насилие, агрессию внутри страны, не по отношению к каким-то внешним силам, а внутри страны между гражданами, отдельными группами населения приводит к ожесточению людей, превращению их в бесчувственных зомби. Так вот с позволения и с поощрения власти очень многие СМИ, фигурально выражаясь, «плясали» после того, как произошла эта катастрофа с самолетом. А тех, кто проявлял сочувствие к погибшим, сразу же объявили агентами Кремля, агентами ФСБ.

Вот те три условия игры власти с народом, которые мы не поддерживаем, и делают нас врагами режима.

А тактически чем вы расходитесь с властью?

— В тактическом плане все зависит от того, кем ты являешься. Сейчас в Интернете можно анонимно выложить любую информацию и при этом вполне для себя безопасно. Мы же являемся официальным украинским СМИ. И это – важно.

За год существования наш сайт вошел в первую десятку интернет-СМИ Украины. Второй момент, мы беремся за темы, которые вызывают общественный резонанс. Более того, мы зачастую первыми предлагаем темы, о которых потом пишут другие.

Например, все говорили и писали о так называемых "порохоботах", то есть о платных блоггерах. И только мы об этом написали конкретно, разжевали и дали общую картину того, что происходит в украинском интернет-пространстве, показали, как власть скрытно в нем присутствует через конкретных платных блоггеров.

Смотрите также: Дело Гужвы: суд огласил приговор

Все говорили о создании властью системы контроля за СМИ, об управлении контентом крупнейших телеканалов через договоренности власти и олигархов, которые этими телеканалами владеют. И только мы раскрыли саму схему с конкретными фактами и именами.

Наконец, все политики, журналисты, эксперты, которые занимаются политикой, знают, что пока беглый народный депутат Александр Онищенко был здесь, в Украине, это был очень близкий президенту человек, который выполнял его специфические просьбы и задания. Все знали, но никто не отваживался произнести это вслух. И как только Онищенко, а это был так называемый "решайло" президента, вошел в конфликт с окружением Порошенко, он сбежал за границу. Мы поняли, что с большой долей вероятности он теперь расскажет о том, что происходит за закрытыми дверями власти. Послали к нему в Лондон человека. И он все рассказал.

Да, он при этом преследовал свои интересы, но мы понимали, что для нас главное не интересы Онищенко, не интересы Порошенко, у нас главное – общественный интерес и общественная важность той информации, которую он сделает достоянием широкой публики. Исходя из этого, мы и задали ряд вопросов Онищенко о том, как президент покупал голоса депутатов для решения тех или иных вопросов, проталкивания тех или иных кандидатур. И он на них ответил. Никто другой, кроме нас, почему-то этого не сделал. А мы это сделали. Мы опубликовали цикл материалов, которые получили от Онищенко, о коррупции в высших эшелонах украинской власти. И это вызвало огромный скандал в обществе.

Ну и, естественно, все эти наши подвиги, по большому счету, увеличивают нашу аудиторию, к чему должны стремиться все СМИ. С другой стороны, это вызвало у власти отрицательную реакцию к нам. Мало того, что мы стратегически не играем в их игру, так мы еще и слишком умело делаем это тактически. И начались попытки нас прижать, заставить замолчать.

В чем это выразилось?

— Стали вызывать на допросы моих коллег в СБУ (Служба безопасности Украины – ред.), пытаются собирать на меня компромат. Вызывают, например, моих бывших сотрудников по холдингу "Вести", в котором я работал в 2013-2015 годах. Интересовались, например, и тем интервью, которое я давал тебе в августе-сентябре 2015 года. Интересовало СБУ в том интервью, не говорил ли я что-то еще помимо того, что было опубликовано. Не делал ли я заявлений, направленных против территориальной целостности Украины.

Интересно, что все записи того интервью есть только у меня и меня никто об этом не спрашивал. И там ничего такого против Украины ты не говорил.

— Конечно, нет. Но их и не интересует то, что я говорил на самом деле. Важно просто получить какие-нибудь показания против меня. Неважно от кого.

Естественно, я и мои адвокаты начали следить за этим процессом, куда он разворачивался. Так как я не люблю подымать скандала из ничего, так как в моей работе нет никакого подрывного фактажа, я просто следил за тем, что происходит. Да, это, конечно, неприятно, когда вызывают десятки людей и допрашивают их по много часов о Гужве… Но никаких показаний против меня так и не смогли получить. Но, тем не менее, как раз после Нового года поступил звоночек о том, что власти отдохнули на праздниках и решили перейти в наступление, и нанести удар. Он должен состоять из нескольких частей. Сначала будут проведены маски шоу в редакции. Потом, вне зависимости от полученных результатов, мне будет вынесено подозрение по 110 статье часть 2 Уголовного кодекса — это посягательство на территориальную целостность Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Эта статья, в отличие от других статьей УК предусматривает только одну меру пресечения – арест. Ни залог, ни домашний арест, а сразу помещение в СИЗО. Дальше уже ничего не имеет значения – даже если дело развалится, результат будет достигнут уже самим фактом моего ареста. Ну, и, конечно, прекращением деятельности "Страны.UA".

Вот, собственно говоря, мои информаторы мне сообщили, что есть такой план действий в отношении меня.

Когда мы в редакции поняли, что есть такой план, мы сделали соответствующее заявление. О нем написали многие издания, в том числе и РИА Новости. Это, конечно, насторожило власть. И действия против нас на некоторое время были заморожены. Но сейчас начался второй акт этой истории. В соцсетях размещены материалы из личной переписки моей и бывших моих сотрудников и коллег, которые как бы должны меня компрометировать. При этом подлинные письма из вскрытой личной переписки коллег перемешаны с откровенно фейковыми. Таким образом, используя обман и клевету, пытаются создать обо мне мнение, что я – агент Кремля и враг Украины.

Читайте также: Дело Гужвы. Такого в уголовной практике еще не было — адвокат

Главное то, что нам известно от наших источников в силовых структурах, а как правило они нас не обманывают, это то, что главная причина из-за которой на нас ополчилась СБУ — это скандал с откровениями Онищенко. При этом так получилось, что этот скандал приобрел уже и международный характер, поскольку в него оказались замешаны и люди из администрации бывшего президента США Обамы.

Ну, ты, как опытный журналист, как руководитель бывших самых тиражных газет Украины – "Сегодня" и "Вести" не мог не понимать, что публикацией этих разоблачений ты идешь против власти и что за это последует соответствующая реакция власти.

— Здесь просто нужно выбирать для себя путь, по которому ты идешь. И каждый его выбирает себе сам. Если ты выбираешь путь "договорняков" с властями, тогда ты живешь в какой-то отдельной парадигме, обеспечивая себе безбедное существование. Живешь тихо, спокойно, но неинтересно. Кстати, очень много сайтов, телеканалов, изданий на Украине, которые, когда был Янукович, они были за Януковича, когда к власти пришла нынешняя команда, они выступают за нее. Придут новые – они опять точно также на 180 градусов повернутся к новым. Это - их линия жизни, которую я не критикую. Просто, они выбрали свой путь.

У меня же всегда были проблемы со всеми президентами – начиная с Кучмы. Я конфликтовал и с Ющенко, и с его оппонентом Тимошенко, и с Януковичем, теперь с Порошенко. Это – моя позиция, моя линия жизни, которую я выбрал для себя. Так или иначе кому–то надо приучать власть к тому, что у них, тех, кто во власти, нет монополии на нашу жизнь. Что не могут они позвонить главному редактору и сказать – об этом пиши, а об этом не пиши.

В конечном счете, в демократическом обществе СМИ всегда находятся в оппозиции к власти.

— Да, но жизнь более сложная, чем какие-то каноны, которые мы придумываем. Поэтому кто-то выбирает жизнь под властью, а кто-то против нее.

Я все-таки надеюсь, что у украинской власти хватит разуму не включаться в эту абсолютно бесполезную борьбу с нашим ресурсом. Если у нас опечатают редакцию, мы будем продолжать делать свою работу из дома. В конечном счете, сайт можно делать из других стран. Интернет это позволяет. Но не хотелось бы уезжать из родной Украины.

Кроме того, такие действия по борьбе со свободой слова дискредитируют нашу страну в глазах мирового сообщества. И я надеюсь, что власть это понимает.

Мы в "Стране.UA" не воюем против государства Украина. Мы — граждане Украины, мы — ее патриоты. То, что мы берем те темы, которые не нравятся властям – это наш журналистский долг, а не какая-то диверсия.