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    Общество

    Заместитель Гужвы жалуется на угрозы по телефону

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (132)

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    Заместитель главного редактор интернет-издания "Страна" Светлана Крюкова утверждает, что угрозы ей поступают целый день.
    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание Страна.ua
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы Светлана Крюкова заявила, что в течение дня ей поступают угрозы.

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    Соцсети: "Страна", залог, Гужва

    "Кто там коллекционирует смс-ки с угрозами? Пятая за день. Арсен Аваков, вам вообще по кайфу, все что происходит? Вы довольны?" — написала она на своей странице в Facebook

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    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы. Сам Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его, вымогая $20 000. В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. 

    Светлана Крюкова/Facebook, 26 июня 2017

    В субботу суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в размере 544 тысячи гривен, в понедельник за него внесли залог.

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