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    Фотоленты

    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище

    (обновлено: )19510
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua
    В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище
    vikka.ua

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    В Черкассах выпускники необычно отметили своей выпуск. Четверо молодых людей узнали маршрутку и въехали на ней на кладбище. Чтобы замести следы они попытались сжечь автобус, сообщает vikka.ua.

    По данным издания, компания из четырех нетрезвых молодых людей похитила "Богдан", который стоял под домом водителя, и решила на нем прокатиться в Чигирин. Автобус был похищен рано утром, когда водитель как раз собирался заступать на рейс.

    Как стало известно, проезжая мимо села Трушовцы Чигиринского района, молодые люди не справились с управлением, и автобус въехал на кладбище, где повредил шесть могил. Похитители испугались и, решив замести следы, подожгли автобус. Но маршрутку не удалось сжечь, поскольку мимо проезжавший дальнобойщик увидел дым, остановился и погасил огонь.

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