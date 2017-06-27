В Черкассах выпускники угнали автобус и разгромили кладбище

В Черкассах выпускники необычно отметили своей выпуск. Четверо молодых людей узнали маршрутку и въехали на ней на кладбище. Чтобы замести следы они попытались сжечь автобус, сообщает vikka.ua





По данным издания, компания из четырех нетрезвых молодых людей похитила "Богдан", который стоял под домом водителя, и решила на нем прокатиться в Чигирин. Автобус был похищен рано утром, когда водитель как раз собирался заступать на рейс.





Как стало известно, проезжая мимо села Трушовцы Чигиринского района, молодые люди не справились с управлением, и автобус въехал на кладбище, где повредил шесть могил. Похитители испугались и, решив замести следы, подожгли автобус. Но маршрутку не удалось сжечь, поскольку мимо проезжавший дальнобойщик увидел дым, остановился и погасил огонь.



