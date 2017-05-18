КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 18 мая, в Днепре на улице Шахтерской произошел инцидент с потерявшейся собакой, отмечается в сообщении КП "Зооконтроль" в Facebook.

"Сегодня поступил звонок от патрульной полиции, с просьбой помочь жителям улицы Шахтерская", — отмечается в сообщении.

"На детской площадке поселился пес, которого все боялись. Пока наши отловщики доехали до места, собака носом открыла машину и забралась в нее. Теперь уже нужно было спасать и патрульную машину", — написали на странице "Зооконтроль".

facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМР В Днепре пес пытался "угнать" патрульную машину

Собака оказалась не агрессивна, породы питбультерьер, была очень истощена.

facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМР В Днепре пес пытался "угнать" патрульную машину

"Мы очень надеемся, что пес потерялся и его ищут владельцы. Знает команды, ест сухой корм", — отметили в организации.

Напомним, в Китае после того, как хаски попал под машину, вторая собака осталась на проезжей части и отчаянно пыталась вернуть своего друга к жизни.