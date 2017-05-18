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    Общество

    В Днепре пес пытался "угнать" патрульную машину

    (обновлено: )14710
    На детской площадке в Днепре поселилась собака. Пока отловщики доехали до места, собака носом открыла патрульную машину и забралась в нее.
    В Днепре пес пытался угнать патрульную машину
    facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМР

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. В четверг, 18 мая, в Днепре на улице Шахтерской произошел инцидент с потерявшейся собакой, отмечается в сообщении КП "Зооконтроль" в Facebook.

    "Сегодня поступил звонок от патрульной полиции, с просьбой помочь жителям улицы Шахтерская", — отмечается в сообщении.

    "На детской площадке поселился пес, которого все боялись. Пока наши отловщики доехали до места, собака носом открыла машину и забралась в нее. Теперь уже нужно было спасать и патрульную машину", — написали на странице "Зооконтроль".

    facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМР
    В Днепре пес пытался "угнать" патрульную машину

    Собака оказалась не агрессивна, породы питбультерьер, была очень истощена. 

    facebook.com/КП-Зооконтроль-ДМР
    В Днепре пес пытался "угнать" патрульную машину

    "Мы очень надеемся, что пес потерялся и его ищут владельцы. Знает команды, ест сухой корм", — отметили в организации.

    Напомним, в Китае после того, как хаски попал под машину, вторая собака осталась на проезжей части и отчаянно пыталась вернуть своего друга к жизни.

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